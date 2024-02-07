Taylor Swift衝入場熱吻成「MVP」　日本大使館保證趕及超級碗

Taylor Swift和堪薩斯城酋長球星Travis Kelce的戀情今季席捲NFL，日前球隊成功打入超級碗（Superbowl）後，兩人在場上深深擁吻上演如電影般的浪漫畫面。該美國天后今日（7日）在東京展開一連四日的巡迴演唱會，她能否趕上11日在拉斯維加斯上演的超級碗撐男友，成為外界焦點。



貴為天后的Taylor Swift今季都在包廂內看男友比賽，包括堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）每一場季後賽，12場中酋長錄得9場勝利，可說是球隊的勝利女神。

男友Travis Kelce不諱言她為NFL帶來很多新面孔，為該隊帶來更高曝光率，「她很喜歡美式足球，她現在是酋長的一部分。」

Taylor Swift在酋長獲勝後衝到球場親吻男友。（CFP）

數到今季NFL的名場面，必是酋長上月28日以17：10擊敗巴爾的摩烏鴉隊（Ravens），Taylor Swift在酋長獲勝後衝到球場親吻男友一幕，被笑指是該場賽事的 MVP（最有價值球員）。

NFL超級碗將在12日早上舉行，Taylor Swift在2月7日至10日將在日本東京演出4場巡迴演唱，再閃電式飛回美國支持男友，風頭甚至蓋過半場表演嘉賓Usher。

Taylor Swift在完成日本巡迴演唱後，即要坐上專機飛返美國拉斯維加斯。（Instagram）

下一場 Travis Kelce的比賽即將在美國時間2月11日下午6時半於拉斯維加斯開打，而Taylor Swift在日本2月10日這天演唱會結束已接近一天的尾聲，算一算從東京飛到拉斯維加斯大約13小時，還要再加上兩地時差，她必須在演唱會結束後馬上趕上私人飛機。

有趣的是，為回應這個話題，連日本駐美大使館都罕見在twitter發出官方聲明，指日本和美國有17小時時差，Taylor Swift將有超過30小時搭乘專機抵達，時間非常充裕。文中除表示Taylor Swift絕對能趕上比賽外，還藏了許多彩蛋，包括〈Speak Now〉、〈Fearless〉、〈Red〉等用字呼應其名曲。

日本駐美大使館都罕見在twitter發出了官方聲明，引用Taylor Swift歌曲名字。（@JapanEmbDC）

男友Kelce：她令人難以置信

Taylor Swift周一以《午夜》（Midnights）榮獲葛萊美獎（Grammy Awards）「年度最佳專輯獎」，是她生涯第四度獲選，寫下葛萊美1950年代創立以來新紀錄。正在為NFL超級碗備戰的男友Travis Kelce聞訊也讚嘆：「她令人難以置信」，同時他揚言亦會在超級碗奪冠，與女友一起「把獎盃帶回家」。

Kelce曾隨酋長隊3度打入超級碗，兩度高舉冠軍盃，今年將挑戰衛冕。他表示今年的感覺有所不同：「我比我一生中任何時候都更想要冠軍，這是因為我們擁有的團隊和人員，而且那些連續兩次奪冠的球隊都已被載入史冊。」

Travis Kelce揚言會在超級碗奪冠，與女友Taylor Swift一起把獎盃帶回家。（CFP）

據美媒統計，Taylor Swift熱潮不僅呈現在NFL收視，更轉化為實際收入，其男友球衣在NFL官網銷售額急升4倍；去年9月她首度到球場為男友打氣，當時所穿的New Balance 550球鞋銷售額一周內上升25%，球鞋網絡關鍵字搜尋量增73%，連她在觀賽時吃過小食上的茄汁品牌Heniz，搜尋量亦急增61%。

在天后光環加持下，也推高今屆超級碗票價，美國售票網TickPick指超級碗門票平均價格徘徊於9800美元左右，按年增加7成。