Taylor Swift連續兩場睇波支持Travis Kelce 掀NFL熱潮帶挈新男友

美國天后Taylor Swift一舉一動均舉世注目，她的戀情更是關注熱話，正忙於巡迴演唱會Eras Tour的她，近日突然成為美式足球迷，更連續兩場觀戰NFL球隊堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）的比賽，手舞足蹈興奮打氣。

她盛傳與堪薩斯城酋長球星Travis Kelce蜜運，巨星愛上NFL，連帶掀起新一波「Taylor Swift」效應，NFL、堪薩斯城酋長及Travis Kelce全部受惠。



Taylor Swift連續兩仗入場觀看NFL球隊堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）的比賽，手舞足蹈興奮打氣。（路透社）

Taylor Swift近日與堪薩斯城酋長球星Travis Kelce傳出戀情，上周日NFL賽事酋長主場41：10擊敗芝加哥熊（Chicago Bears），Taylor Swift在酋長的主場包廂首度亮相，當Travis Kelce達陣一刻她被鏡頭捕捉到興奮慶祝一幕，被公認為確認戀情舉動。

她在NFL賽場出現，引爆社交媒體，由她跟Travis Kelce母親開玩笑，到她在中場休息的小食配什麼醬料，均成為談論話題，電視直播甚至將她的慶祝畫面以慢鏡重播。Taylor Swift在酋長主場亮相後，球隊的下一場對手紐約噴射機（New York Jets）門票銷售狂升，門票銷售網StubHub指，紐約噴射機對酋長一仗門票，不計揭幕戰、單日創出今季新高兩倍，而酋長主場賽事門票銷售亦在24小時內增加近3倍。

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新男友IG追隨者持續增加

電子串流供應商Roku稱，酋長對芝加哥熊一仗增長最大的觀眾群為18至49歲女性，較對上一周增加63%。NFL官方電子商貿夥伴、體育商品零售商Fanatics指出，Travis Kelce的球衣銷量增加接近400%，晉升至NFL熱賣球衣頭五位。酋長對芝加哥熊一仗收視達2430萬，成為NFL賽事當周收視冠軍。

33歲的Travis Kelce先後在2019年、2022年兩度為酋長贏得超級碗冠軍，在NFL也是位知名球星，不過Taylor Swift到場為他打氣，還是有本事令這位球星人氣更盛，社交媒體Instagram支持者數量由285萬增至310萬，周日（10月1日）酋長作客紐約噴射機一仗，Taylor Swift再度觀戰，身邊還有Ryan Reynolds、Hugh Jackman等巨星。截至香港時間周一下午，Travis Kelce的支持者數目進一步上升至370萬。

上周日NFL賽事酋長主場41：10擊敗芝加哥熊（Chicago Bears），Taylor Swift在酋長的主場包廂首度亮相。（路透社）

Travis Kelce：希望同時尊重我們兩人生活

Travis Kelce的podcast節目《New Heights》在Apple podcast排行榜由本月第158位升上全美第一，他發現有開始有「狗仔隊」在他家門外，「我將所有注意力帶到我身上，只有我的個人生活才是真實的。我希望同時尊重我們兩人的生活。」

事實上，Taylor Swift實在太受歡迎，無論她做什麼都會產生巨大效應（Swift Effect），NFL本身已是美國本土體壇商業價值最高的運動，球星Travis Kelce與流行曲天后Taylor Swift加起來到底能將二者聯乘帶到一個什麼高度，令外界十分好奇。