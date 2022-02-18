超級碗｜攝影師跌落台傷及脊椎　NFL四分衛冷血舉動被狠批｜有片

情人節當日舉行的超級盃（Super Bowl），公羊隊以23：20擊敗孟加拉虎，一奪暌違23年的「世界冠軍」。

周四（17日）公羊隊舉行冠軍巡遊，在歡樂的氣氛中發生一段插曲，其中四分衛史達福（Matthew Stafford）因而被網民狠批。



公羊隊慶功巡遊期間，台上的NFL攝影師史密莉（Kelly Smiley）正準備幫史達福夫妻拍攝合照，但不幸在向後退時踏空，跌落台下。這時史達福第一反應只是「O咀」，然後轉身喝水，未有上前幫忙或關心的想法，只有其妻子上前查看。

四分衛史達福（Matthew Stafford）的動作被網民狠批。（Getty Images）

然後轉身喝水，未有上前幫忙或關心。（YouTube截圖）

史達福第一反應只是「O咀」。（YouTube截圖）

影片流出後，網民一方面祝福史密莉盡快康復，一方面亦狠狠批評史達福，指他表現冷血，「可是社會上充斥不少這種人」、「這是自我中心，只會打球的精英運動員」、「Dxmn他真的轉身了」、「做個好人吧」等等。

跌落台下的攝影師Kelly Smiley。（Kelly Smiley個人網頁）

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史密莉其後在Twiiter上表示自己照X光後，顯示脊骨斷裂，不過情況還好，最「肉赤」的是相機壞了。事後，公羊隊和史達福夫妻發表聯合聲明，表示將會負擔史密莉的所有醫藥費，以及為她購買新相機。