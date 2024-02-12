游泳世錦賽中外巨星齊缺席　被批淪B級賽　何詩蓓力爭成世界冠軍

泳壇年度盛事、長池游泳世界錦標賽在多哈上演，今年適逢是奧運年，再次出現一眾巨星集體缺席的尷尬狀況，當中包括何詩蓓一眾主要競爭對手，澳洲的迪梅絲（Ariarne Titmus）和奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）又一次缺席之外，美國「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）剛剛才跟加拿大超級新星麥堅杜殊（Summer McIntosh）在奧蘭多一較高下，兩人亦雙雙棄戰世錦。

較為罕見的是，就連中國兩大游泳領軍人物覃海洋和張雨霏同樣不會亮相，今屆長池世錦賽可謂星光暗淡，不知遠赴多哈觀戰的泳迷會否高呼「回水」？



何詩蓓最強對手、澳洲的奧卡拉瑾（中）缺席今屆長池世錦賽。（Getty Images）

何詩蓓最強對手再次避戰

奧卡拉瑾去年在福岡游泳世錦賽一鳴驚人，這位年僅19的澳洲小將，與何詩蓓在女子100米及200米自由泳正面交鋒，她在兩個項目同奪金牌，還獲得女子4X100米、4X200米自由泳以及男女混合4X100米自由泳3面接力金牌，當中200自及3項接力全數創下新世界紀錄。何詩蓓在100自獲得銀牌，首次踏上長池世錦賽頒獎台。

澳洲泳手人才輩出，何詩蓓在東京奧運獲得兩面銀牌，兩場勝出的都是澳洲泳手，100自金牌是「短途專家」艾瑪麥姬昂（Emma McKeon），200自則由中長距離巨星迪梅絲勝出。奧卡拉瑾與迪梅絲同屬著名教練Dean Boxall門下，Boxall對弟子管教嚴格，而且對大賽無寶不落，東京奧運前他門下的弟子缺席多項大賽，保密功夫做足，結果迪梅絲果然在東京奧運大放異彩，連獲200自、400自雙金，800自也僅次美國名將莉迪姬之後，獲得銀牌。

2024長池世錦賽缺戰巨星名單（只列部分）：

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中美澳加均派B隊參賽？

2024年巴黎奧運在即，按照Dean Boxall過去習慣，為免被對手洞悉戰術或訓練進度，奧卡拉瑾與迪梅絲雙雙避戰今屆長池世錦賽，算是意料中事，但今次連艾瑪麥姬昂、「背泳專家」嘉莉麥姬昂（Kaylee McKeown）、男子組的索治（Sam Short）、查馬斯（Kyle Chalmers）全數放棄衛冕，澳洲變相僅派出B隊參賽。

不知是巧合還真的是為新戰術保密，美國、加拿大以至中國隊都有類似做法。美國「新水神」積素、「女水神」莉迪姬齊缺戰。當中莉迪姬近日才在佛羅里達州與加拿大新巨星麥堅杜殊在800米一決高下，她自2010年起，13年來在這個途程毫無對手，這場在美國主場出戰的賽事，卻被麥堅杜殊以8分11.39秒勝出，足足較莉迪姬快近6秒。

何詩蓓上屆長池世錦賽獲銀牌，今年有望踏上最高一格。（Getty Images）

何詩蓓力爭首奪世界冠軍

不止莉迪姬，擊敗她的麥堅杜殊同樣不會參加，加拿大另一名將、東京奧運100米蝶泳金牌得主兼何詩蓓在密歇根大學的師妹麥妮爾（Margaret Mac Neil）亦棄戰。加拿大游泳隊過去數年女子組成績突飛猛進，在巴黎奧運除澳洲和美國兩大傳統游泳強國外，也是有力競爭者。

「中國蛙王」覃海洋和「仙氣蝶后」張雨霏近年馬不停蹄，出戰各項中外國際賽事，二人在2023年一路由福岡世錦賽、世界大學生運動會贏到杭州亞運，跟何詩蓓一樣，他們之後再連續出戰游泳世界盃各站賽事。比較罕見的是，今屆世錦賽兩人均放棄衛冕，覃海洋去年包辦50、100及200米蛙泳3金，並跟張雨霏聯手贏得男女混4X100米混合泳接力金牌，另加一面男子4X100米混合泳接力銀牌；張雨霏則在100米蝶泳摘金，50蝶得銀。中國泳隊失去兩大領軍人物，改由21歲的李冰潔擔大旗。

難怪有外媒評論指，今屆賽事已淪為「B級世錦賽」（B-grade world championship）。當然不同泳手的想法和安排不同，例如香港飛魚何詩蓓依然參賽，Siobhan的實力毋庸置疑，趁奧運前以一面長池世錦賽獎牌（甚至是首奪金牌）壯行色，不會是件壞事。此外，自東京奧運後受情緒病困擾多時的英國蛙王比迪，也首度復出參賽。

年初二【77台直播】23:30 世界游泳錦標賽

