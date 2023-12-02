游泳．美國公開賽｜何詩蓓100自輕鬆晉級　趙浩俊躋200蛙B組決賽

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）在美國游泳公開賽一日連奪兩金後，香港時間今晚（2日）轉戰另一強項女子100米自由泳初賽，輕鬆游出54.22秒躋身決賽。



在美國北卡羅來納舉行的美國游泳公開賽，何詩蓓先在女子400米自由泳摘銅，其後在同日出戰200米自由泳及100米蛙泳，並一口氣連贏兩金，至今累積兩金一銅，Siobhan轉戰另一強項100米自由泳。

何詩蓓香港時間今晚出戰100自初賽，在壓軸的第11組亮相，第4線出戰的Siobhan頭50米領先，轉池後稍稍放慢，被華素爾（Abbey Weitzeil）爬頭，並游出54.22秒，Siobhan以總成績第4名躋身明早的A組決賽。另一港將鄭莉梅則游出56.05秒，無緣決賽。

出戰男子200米蛙泳的趙浩俊（Adam Chillingworth）在最後第11組登場，這名港將造出2分14.93秒，晉身B組決賽。

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