游泳．美國公開賽｜何詩蓓100自輕鬆晉級 趙浩俊躋200蛙B組決賽
撰文：趙子晉
出版：更新：
香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）在美國游泳公開賽一日連奪兩金後，香港時間今晚（2日）轉戰另一強項女子100米自由泳初賽，輕鬆游出54.22秒躋身決賽。
在美國北卡羅來納舉行的美國游泳公開賽，何詩蓓先在女子400米自由泳摘銅，其後在同日出戰200米自由泳及100米蛙泳，並一口氣連贏兩金，至今累積兩金一銅，Siobhan轉戰另一強項100米自由泳。
何詩蓓香港時間今晚出戰100自初賽，在壓軸的第11組亮相，第4線出戰的Siobhan頭50米領先，轉池後稍稍放慢，被華素爾（Abbey Weitzeil）爬頭，並游出54.22秒，Siobhan以總成績第4名躋身明早的A組決賽。另一港將鄭莉梅則游出56.05秒，無緣決賽。
出戰男子200米蛙泳的趙浩俊（Adam Chillingworth）在最後第11組登場，這名港將造出2分14.93秒，晉身B組決賽。
美國公開賽︱何詩蓓一日雙金 100蛙奪第五張奧運入場券
美國公開賽｜何詩蓓400自末段發力摘銅 50自第5名觸池
美國公開賽︱何詩蓓400自初賽力追莉迪姬 第5名晉決賽
蝶后張雨霏傳被霍啟山力追本人這樣回應 教練一錘定音︱體育熱話維港泳︱傷殘長者第九度完賽 笑言如過三關：有能力何不參加？維港泳︱亞運港將登國際組前列 讚場面熱鬧震撼：被打很多次游泳｜港隊全國學生運動會添兩金 李芯瑤50米自由泳破大會紀錄游泳｜馬紫玲破大會紀錄200自奪金 港隊全國學生運動會摘3牌麥世霆全國學生運動會蛙泳摘兩銀 兩日連破兩香港紀錄杭州亞殘運｜陳睿琳100米蝶泳封后 暫獲2金2銀明200混合泳再衝牌施政報告｜發展專業游泳館劍擊館 特定節日免費開放體育設施杭州亞殘運｜陳睿琳100米背泳驚喜奪金 港隊泳將連續兩日報捷何詩蓓完成一個月密集賽程 發文總結嘆：原來可以如此強大