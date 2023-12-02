游泳・美國公開賽︱何詩蓓一日雙金　100蛙奪第五張奧運入場券

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）再度出擊，今晨（2日）在美國北卡羅來納出戰美國游泳公開賽，於200米自由泳決賽擊敗美國名將莉迪姬奪金後，緊接在非主項的100米蛙泳決賽，再以打破香港紀錄時間封后，並達到巴黎奧運A標時間。



何詩蓓周五（1日）奪得400自銅牌後，今晨於強項200自登場，小組游出1分58.54秒以總成績第三名晉身決賽，美國名將莉迪姬（Katie Ledecky）則以1分56.75秒首名晉級。

何詩蓓在美國公開賽再添兩金。（港隊提供）

何詩蓓與莉迪姬在決賽分列第三和第四線道，前者於首50米以26.93秒率先轉身，其後一直領先，終以1分54.20秒第一名觸池，以逾兩秒之差擊敗1分56.29秒的莉迪姬封后，更打破後者在2021年創下的大會紀錄（1分55.47秒）。

何詩蓓奪金後緊接於非主項的100蛙決賽出擊，同樣由頭帶到尾的她終以1分06.05秒，以0.15秒之快力壓第二名的東京奧運金牌Lydia Jacoby奪金。何詩蓓除了以此時間打破由江忞懿在2016年寫下的1分07.69秒香港紀錄，更達到巴黎奧運A標，繼50自、100自、200自、400自達標後，於非主項取得個人第5張奧運入場券。