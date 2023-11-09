游泳｜馬紫玲破大會紀錄200自奪金　港隊全國學生運動會摘3牌

全國學生（青年）運動會，香港隊在中學組游泳項目增添三面獎牌，其中馬紫玲在女子200米自由泳，以打破大會紀錄的時間奪金。



在中國廣西舉行的全國學生（青年）運動會，港隊先在周二（7日）於中學組游泳項目取得首面獎牌，馬紫玲﹑梁潁溱﹑馮雪瑩﹑李芯瑤出戰女子4X100米自由泳，游出3分50.20秒摘下銅牌。

馬紫玲周三轉戰女子200米自由泳，初賽造出2分04.03秒，以首名姿態晉級決賽，就讀拔萃女書院中四的馬紫玲，決賽游出2分01.46秒，以0.31秒之差力壓山東泳手，首名觸池奪金，同時打破大會紀錄。

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馬紫玲以打破大會紀錄的時間贏得中學組女子200米自由泳金牌。（學體會Instagram截圖）

就讀拔萃男書院的張智傑出戰男子100米蛙泳，在初賽造出全場最快的1分02.13秒，以首名晉級，即使這名男拔萃中五生在決賽再推前時間，游出1分02.05秒，惜不足以贏得金牌，以0.11秒之差飲恨摘銀，游泳港隊在全青運至今摘下1金1銀1銅。

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張智傑亦在中學組男子100米蛙泳摘銀。（學體會Instagram截圖）

港隊在武術項目亦傳來好消息，何証騫在中學組男子自選劍術奪金後，周二再戰男子自選槍術，再添一面銅牌。港隊在全國學生運動會的校園組暫得4金，包括羽毛球大學組的女雙及混雙奪金，港隊至今共錄得4金9銀9銅。