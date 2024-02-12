賀歲盃︱陳肇麒與韋拿世紀合照　稱幫網民圓夢　獲韋拿讚高大

賀歲盃相隔五年再次舉辦，坐擁多位星級名宿的「世界明星隊」在大年初四將對上由香港傳奇組成的「香港明星隊」。

大會初三（12日）舉行賽前記招，李華度、佩奧爾、托迪、迪比亞路、皮利斯、大衛韋拿等17名「世界名星隊」全部現身；而本在嘉賓名單上的足總主席霍啟山卻缺席。



賀歲盃相隔五年再次舉辦，坐擁多位星級名宿的「世界明星隊」在大年初四將對上由香港傳奇組成的「香港明星隊」。

大會初三（12日）舉行賽前記招，李華度、佩奧爾、托迪、迪比亞路、皮利斯、大衛韋拿等17名「世界名星隊」全部現身；而本在嘉賓名單上的足總主席霍啟山卻缺席。

「世界明星隊」球星名單：



迪比亞路、托迪、李華度、大衛韋拿、佩奧爾、馬特拉斯、皮利斯、希比亞、史奈達、華朗、文迪達、摩連迪斯、列卡度卡華路、施維斯達、堤亞高文迪斯、祖利奧施薩、大衛占士



賀歲盃賽前記招，世界明星隊17名成員全部出席。（梁鵬威攝）

大會邀請前曼聯中堅施維斯達與前港足中鋒陳肇麒上台閒聊，兩人均十分風趣，施維斯達表示「世界明星隊」近來已積極備戰，「像季前集訓一樣」，更笑言自己早為兩隻小腿「注入」能量。

「我已經46歲了，很高興仍然能踢波，希望對手不會為我們帶來太多艱難時刻。」而陳肇麒則稱，自己為明天一仗已準備多年，「細個已經喺電視睇佢哋」，又打趣指策略是「今晚早啲瞓」。

有球迷把握機會跟華朗及佩奧爾自拍。（袁志浩攝）

而今日記者會焦點所在，就是陳肇麒與大衛韋拿相遇。陳肇麒多年前受訪時曾稱「韋拿踢法似我」，一度引起熱議並流傳至今。

「陳七」在大合照環節故意站在韋拿身旁，更立即拿起手機自拍，他對看到對方真人感到興奮，「大家都說他似我，幫網民圓夢，賀歲盃最重要是大家開心，希望各位明天有好波睇。」

而韋拿當然沒有聽聞過有關「金句」，被問及時一頭霧水，然而他知道當事人就在眼前，則連聲「Oh good！cool！」，並打量了「陳七」，「他也是前鋒吧，但他比我高大及強壯，我們再看看吧（we will see），會好好享受比賽。」

陳肇麒與韋拿自拍成功，造就世紀合照。（受訪者提供）

值得一提，由於「香港明星隊」7號球衣已由歐偉倫持有，「陳七」會改穿16號波衫，球員名單上其號碼一欄，以「1+6」顯示，「1+6都係7！」他補充，最期待明天在香港大球場入波，「代表香港，用入波同大家拜年。」

他指自己沒有索取簽名或交換球衣的習慣，「問到哪一位（拿簽名或球衣）都開心，始終他們是世界級球星，見到（真人）都足夠。」

「香港明星隊」成員還包括李健和、山度士、高尼路、李偉文、陳偉豪、唐建文、文彼得，及現役球員葉鴻輝、歐陽耀冲等，大會指比賽目前仍有少量門票發售。

賀歲盃賽事詳情：



日期：2024年2月13日（星期二／大年初四）

時間：下午5：00

地點：香港大球場

票價：180至980港元

售票平台：FWD MAX生活體驗平台（1月18日11時開售）

