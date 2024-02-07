年初四賀歲盃望反CUP美斯？新聞稿狂抽水：陣容「比國際更國際」

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）訪港風波餘溫未過，相信不少香港球迷都對事件感到失望。

香港一年一度的賀歲盃，將在年初四（13日）舉行，未知能否挽回對香港舉辦表演賽的信心？



球王美斯訪港，國際邁亞密（又稱：國際邁阿密）隊內亦有蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴等球星，曾讓球迷引頸以待，可惜最終美斯及蘇亞雷斯都因傷未有上陣。

美斯及蘇亞雷斯在香港沒有出場，引致軒然大波。（袁志浩攝）

今次美斯訪港引起莫大風波，賀歲盃主辦方今日發新聞稿，趁機「抽水」，稿件內多句內容暗諷美斯表演賽缺陣的風波。新聞稿第一句即暗示事件「令全港球迷恍如提早過『赤口』一樣嬲爆』，但球迷們仍有最後反CUP機會」；介紹球星陣容時更形容為「可謂比國際更國際」、「世界盃得主有7名」。

新聞稿還特別提到有消息指，今次賀歲盃合約形式有別於近期的表現賽，賽事主辦單位是逐一跟各球員獨立簽約，而且門票定價較低，「回水機會低但性價比超高」。

「世界明星隊」球星名單：

迪比亞路、托迪、李華度、大衛韋拿、佩奧爾、馬特拉斯、皮利斯、希比亞、史奈達、華朗、文迪達、摩連迪斯、列卡度卡華路、施維斯達、堤亞高文迪斯、祖利奧施薩、大衛占士



除外國球星外，出賽的本港球員亦有「左倫右李」李健和、歐偉倫，以及山度士、陳肇麒等，「陳7」與韋拿同場較量相信亦是賽事焦點所在。