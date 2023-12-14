賀歲盃相隔4年復辦　陳偉豪望越搞越大：是球迷的集體回憶

每年的農曆新年，一家大細入場欣賞賀歲盃，是個拜年以外不錯的活動，但因疫情而停辦4年，終於在明年新春回歸。「FWD富衛保險賀歲盃」今日（14日）召開記招，邀請托迪、佩奧爾、華朗等名宿來港，與李健和、歐偉倫、陳偉豪等本地名將組成的「香港明星隊」交手。

有份出戰今次賀歲盃的陳偉豪與唐建文紛紛表示，賀歲盃是本地球迷的集體回憶，希望如今可以延續傳統。



陳偉豪、唐建文、陳志康、葉鴻輝、梁振邦（由左至右）一同出席賀歲盃記者會。（梁鵬威攝）

賀歲盃自1908年首度舉辦，直至50年代起邀請外隊訪港，不少世界勁旅曾經訪港，就像2005年由朗拿甸奴領軍的巴西國家隊，亦留下不少流傳後世的畫面。2020年因新冠肺炎肆虐，賀歲盃被迫停辦，一停就是4年。

直至2024年，這個本地足球的傳統盛事終於復辦，今次賽事邀請托迪、佩奧爾、華朗等世界級球星，對戰由李健和、歐偉倫、陳偉豪等本港名將的「香港明星隊」，繼「世界足球傳奇盃」及國際邁亞密訪港兩場表演賽後，在明年2月13日（大年初四）上演久違的「賀歲波」。

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陳偉豪希望賀歲盃長搞長有。（梁鵬威攝）

香港球迷明年初大飽眼福，一個月內可以欣賞史高斯、奧雲、費高、美斯、華朗及托迪等球星獻技。今年有份踢賀歲波的陳偉豪表示，賀歲盃復辦是球圈之福，「賀歲盃是香港球迷的集體回憶，亦是本地波的傳統，以前做球員時十分期待，因為當年以港聯（香港聯賽選手隊）的名義出戰，入選就是一種肯定。今年感覺到足總的決心，戲碼像是以往的賀歲波，絕對是香港球迷之福，其實香港不是沒有球迷，只是沒有好戲碼吸引他們入場，希望今後賀歲盃的傳統可以延續下去，並愈搞愈大。」

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唐建文期待與一眾舊隊友再度合作。（梁鵬威攝）

今次「香港明星隊」一員的唐建文，直言表演賽對本港球壇必定有正面影響，「從這些表演賽令更多人留意足球，然後再留意本地足球，同時讓更多企業、贊助商看到香港波的潛力，從而為本地足球引入更多資金。」陳志康則認為，就算賀歲盃與「世界足球傳奇盃」相似，但有不同的球星，相信球迷同樣會入場支持。

今年賀歲波除了一眾海外球星吸引外，亦齊集歐偉倫、李健和、山度士、陳肇麒等本地球迷耳熟能詳的名字，相信對本地波球迷都有一定叫座力。比起與球星交手，陳偉豪與唐建文表示更期待與昔日戰友再度並肩作戰，唐建文說：「與托迪、佩奧爾這種級數的球員交手，當然高興，但有機會再與舊隊友合作都叫人期望，就像（陳）偉豪，以往未曾做過隊友，終於可以見識到他如何在場上騷擾隊友，更可以再向子女展示，爸爸都曾經在綠茵場打拼過。」

陳志康。（梁鵬威攝）

詳細名單（賽會只公布了部份）：

世界名星隊：托迪、摩連迪斯、文迪達、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、馬達拉斯、施維斯達、佩奧爾、祖利奧施薩、大衛占士



香港明星隊：范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、陳偉豪、李偉文、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫



賀歲盃賽事詳情：

日期：2024年2月13日（星期二／大年初四）

時間：下午5：00

地點：香港大球場

票價：180至980港元

售票平台：FWD MAX生活體驗平台（開售日期待定）