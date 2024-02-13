游泳世錦賽｜何詩蓓非主項100蛙第5名入決賽　周二下午出戰200自

力爭首奪長池世界冠軍的「香港女飛魚」何詩蓓，在今屆世界游泳錦標賽先出戰非主項的100米蛙泳，她在香港時間周二凌晨上演的準決賽游出1分06.41秒，以總成績第五名，順利晉級周三凌晨舉行的決賽。

至於她的主項200米自由泳初賽，會在周二下午上演，100米自由泳初賽則在周四下午舉行。



何詩蓓出戰主項自由泳前，率先在女子100米蛙泳晉身決賽。（資料圖片）

何詩蓓現有的巴黎奧運資格：



50米自由泳﹑100米自由泳﹑100米蛙泳﹑200米自由泳﹑400米自由泳



何詩蓓目前已手握5項巴黎奧運個人賽資格，非主項的100米蛙泳也是其中之一。今屆長池世錦賽她先以此項熱身，初賽游出1分07.41秒，以總成績第12名晉級。

周二凌晨的第一組準決賽，何詩蓓在頭50米展現短途泳手的速度，以30.78秒第二名轉池，後50米在保持前列下游出35.63秒，並以1分06.41秒完成，足足較初賽快1秒，獲小組第二名，並以總成績第5名入決賽，力爭獎牌。

今屆長池世錦賽各國巨星齊缺席，何詩蓓要在非主項的蛙泳踏上頒獎台，假如決賽能再次游出貼近她保持的1分06.05秒香港紀錄，相信有一定機會。總成績首名晉級決賽的中國19歲泳手唐錢婷，時間是1分05.36秒，不過在何詩蓓前面的第2至4名選手，準決賽晉級時間在1分06.11秒至1分06.30秒之間，換言之，何詩蓓如能在決賽游出貼近個人最佳時間的成績，便有望衝擊獎牌。

當然選手在決賽前未必盡全力，這點在何詩蓓亦一樣，100米蛙泳決賽將會在香港時間周三凌晨1時45分上演。

歐鎧淳生涯首度躋身世錦賽100背準決賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

另一港將歐鎧淳生涯首度晉身世錦賽準決賽，她在100米背泳初賽游出1分01.80秒，以總成績第16名，首度取得世錦賽的準決賽資格。她在準決賽游出較初賽快的1分01.50秒，獲總成績第14名，無緣決賽。

59.99秒，是取得巴黎奧運女子100米背泳入場券的「A標」達標時間，亦是歐鎧淳一直努力的目標，可惜她未能在今年世錦賽做到。

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