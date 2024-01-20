何詩蓓舉辦見面會答謝支持　驚訝個人影響力受寵若驚

何詩蓓（Siobhan）在東京奧運勇奪兩銀創下香港歷史，努力實現曾仰望的目標，其追求細節和力求進步的精神，是港人的模範。

少有亮相公開活動的她今日（20日）舉行見面會，席間一名公眾參加者Ray承父親遺願到場支持，感慨與父一起到現場觀賞奧運的夢想來不及實現，父親便在數星期前便因患癌離世，「帶着他身前支持香港運動員的精神來到，希望Siobhan在2024巴黎奧運繼續發光。」



游泳品牌arena為何詩蓓舉辦「Swim To Dream何詩蓓見面會」，當中包括個人分享、簽名及泳式示範環節，首次開放予公眾免費參與「Fan Meet」（粉絲見面會）。甚少出席公開活動的Siobhan笑言不當大家是「粉絲」，「對我來說就像是與朋友見面般」。

何詩蓓在見面會上與粉絲合照。（梁鵬威攝）

近300名學生和本地不同泳會小泳員到場參與，一班小朋友上台與Siobhan合照時連跑帶跳非常興奮。看到場內印上自己樣子的精美「手幅」，港將感謝香港市民一直支持，直言備受喜愛受寵若驚，「經常有很多人發一些很鼓勵的信息給我，我到現在還是很震驚，為什麼那些人可以對我這麼好？因為對我來說，覺得自己只是一個泳員，沒有想過對人的影響可以這麼大，而他們是會為了我去做這麼多事情。」她認為自己有社會責任把學會的東西和經驗分享予更多人，寄語後輩敢於設下遠大目標和夢想，「努力就一定做到」。

何詩蓓席間分享游泳生涯心路歷程，寄語台下小朋友勇敢追夢。（梁鵬威攝）

支持者承亡父精神撐場

何詩蓓的逐夢經歷，亦讓39歲的支持者Ray備受感動，他感慨指本來與父相約2020東京奧運，卻因疫情不開放觀眾入場，惟父親已在近日離世。他回想東京奧運說：「雖然未能親身觀賽，很開心Siobhan在東京奧運大放光芒，為我們一家帶來很多歡樂，那時候開始關注她，很高興她能取得好成績。」

因疫情未能與亡父到東京奧運觀賽的Ray，帶着父親精神到場支持港將。（梁鵬威攝）

Ray高興表示能與Siobhan見面，祝願對方在巴黎奧運再下一城。（楊宇翹攝）

這天，他拿着大會派發的何詩蓓官方卡片走到女飛魚前，獲簽名和合照後百感交集。Ray與父親均熱愛體育，閒時愛看不同項目比賽，「他很支持本地體育，今天很高興能帶着他的精神來到，繼續支持香港運動員。」他聽畢Siobhan今天的分享，更佩服她專注細節的態度，「不但對比賽一絲不苟的準備、專注細節達世界級水平，其享受過程的心態也令我有所啟發。」他笑言也因為何詩蓓而對游泳感興趣，「我女兒還很小，但已準備會讓她學習游泳」。

視何詩蓓為偶像的小朋友對近距離看到女飛魚感興奮。（楊宇翹攝）

見面會後，何詩蓓向小泳員示範泳式。（梁鵬威攝）

何詩蓓將留港訓練至2月出戰多哈游泳世界錦標賽，為今夏巴黎奧運備戰以改善和調整細節，「想好好享受奧運的過程，因為不知還有多少個奧運會，準備到最好去游出好成績。」

小泳員興高采烈與何詩蓓合照，相中的都是我們的未來之光。（梁鵬威攝）