巴黎奧運｜阿根廷主帥望邀美斯出戰　指好友忙碌：這並不簡單

巴黎奧運男子足球資格賽，阿根廷在關鍵一戰以1：0擊敗巴西，作為上兩屆賽事冠軍的巴西爆冷出局，未能出戰奧運會。

阿根廷U23主帥馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）直言，會嘗試邀請曾一同奪奧運金牌的美斯（Lionel Messi）和迪馬利亞（Angel di Maria）以超齡球員身份參賽。



巴黎奧運男子足球賽共有16個席位，當中南美洲獲分配兩個位置，球隊需經南美洲區資格賽爭奪名額，10支參賽球隊首先分成兩個小組，每組首兩名打入決賽輪，結果巴西、阿根廷、委內瑞拉和巴拉圭4支球隊再踢單循環賽事，爭奪兩個奧運資格。亞洲區的3個資格，則要待4月展開的U23亞洲盃決出。

阿根廷U23成功奪得巴黎奧運男子足球賽的參賽資格。（路透社）

在決勝輪，由於獲2勝1和的巴拉圭已取走一席資格，巴西又先以0：1輸給巴拉圭，縱使第二戰2：1擊敗委內瑞拉，最後一戰鬥兩連和的阿根廷仍必需贏波，才可獲得資格。在這場死敵大戰，阿根廷終以1：0擊敗「森巴兵團」，打入7月展開的奧運足球賽，而作為前兩屆冠軍的「森巴兵團」則倒灶出局。

阿根廷U23現由名宿馬斯查蘭奴執教。（路透社）

奧運男子足球賽限定由23歲以下球員參賽，意味巴黎奧運的參賽球員，必須在2001年1月1日或之後出生，不過同時設有3個「外卡」資格，容許超齡球員出戰。

帶領阿根廷U23奪得資格的，正是阿根廷名將馬斯查蘭奴，他跟美斯曾是國家隊和巴塞隆拿隊友、在場外也是好友，他在去年10月已曾稱，若取得巴黎奧運資格，「大門會為美斯和迪馬利亞而開」，如今真的獲得資格，他自然再被媒體追問。

馬斯查蘭奴、美斯（圖右）和迪馬利亞（左）都是2008年阿根廷奪奧運男足金牌的成員。（Getty Images）

馬斯查蘭奴也不避諱，接受TyC Sports訪問時道：「當然，我們會談談，大家都知我跟美斯和迪馬利亞的關係，我們是好友，關係密切。作為教練，邀請他們是我的責任。」2008年北京奧運男子足球賽，年輕的美斯、阿古路、迪馬利亞、馬斯查蘭奴一同領阿根廷奪得金牌，不過現已變身為教練的「馬斯仔」也直言，要邀昔日奪冠隊友在奧運重聚不容易，「但我們也明白，他們也有其他要務在身，這並不簡單。」