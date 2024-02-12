保方自揭不完美一面　後悔買學位：人生最不自豪時刻︱足球熱話

意大利一代門神保方（Gigi Buffon，又譯：布馮），生涯奪冠無數，全盛期長年被公認為全球最佳門將，如今退役後，更當上意大利國家隊代表團團長。一生與成功掛鉤，近日接受《共和報》訪問，他卻細訴最不光彩一刻——用錢買學位。



保方退役後重返國家隊，當上意大利代表團團長。（Getty Images）

保方的球員生涯在帕爾馬開始，去年也在帕爾馬終結，中間經歷在祖雲達斯的光輝歲月，也曾外流巴黎聖日耳門，追尋歐聯冠軍失敗。國家隊穩坐正選多年，2006年為意大利贏得世界盃冠軍。46歲的他去年退役後重返國家隊，當上意大利代表團團長，童話一樣的球員生涯，最大遺憾是少年時期的一件事。

生涯早期的保方。（Getty Images）

不完美令我更似一個人

保方直指：「我曾犯下很多過失，尤其是在我年輕的時候。令我最不自豪的是我為自己買學位，我不會再那樣做了，那樣走捷徑並不正確。」保方17歲已首度為帕爾馬在意甲亮相，甫出道已驚為天人，年少成名，出錢買學位那年，他只得18歲。

偉大的足球員往往被球迷神化，對於昔日過失，保方後悔之餘，同時竟說：「我從來不是個會走捷徑的人，我的想法是，我的不完美令其他人感到我人性的一面，讓我跟人們更接近。」

保方退役前回到帕爾馬效力。（Getty Images）

祖雲達斯「令你的世界倒轉」

對於在祖雲達斯的日子，保方似乎百味雜陳，「祖記是我的足球生命，在那裏擁有美好回憶，那是一項挑戰，也是個人成長，在體育角度則是奉獻。在祖雲達斯的宇宙內會將你的世界倒轉，不過只要把握住你的時刻，那就是屬於你的，它永遠不會離你而去。」

就像利物浦名宿謝拉特長年被嘲諷從未贏過英超一樣，保方的「傷口」則是未曾捧走歐聯冠軍，他卻稱：「那從來都不是個『傷口』，而是我每年戰鬥下去的一大動力。」他抱歉未能為祖雲達斯球迷贏得等待30年的歐聯錦標，「對我來說，能踢歐聯已是快樂，贏到的話會是個圓滿句號，但其實我根本不介意。」他效力祖雲達斯期間曾3度置身歐聯決賽，可是全部敗陣而回。

說到退役，他說：「我在帕爾馬對卡里阿里的升班附加賽一仗決定掛靴，那是我在1年半內第二次感到小腿拉傷。於是我說：『我們在此停下來吧，因為那些傷患是到某個年紀會持續出現的。』因受停止訓練成為習慣，我感覺自己仍在享受足球，但不再在比賽狀態和出任正選。」保方希望帶領母會重返意甲，可惜帕爾馬在那場附加賽準決賽敗陣，雲尼阿里領軍的卡里阿里終順利升班。