足球熱話｜印尼球場悲劇　球員比賽途中天降閃光　下一秒即倒地

日前印尼發生一宗駭人的足球場意外，兩支業餘足球隊友賽時，一名球員被突如其來的雷電擊中，送院後證實不治。



社交平台最近瘋傳一條影片，是周六（10日）印尼一場FLO FC Bandung面對FBI Subang的業餘友誼賽途中，一道閃電突然襲擊球場，場上一眾球員隨即被嚇至倒地，並在發現有人被擊中後緊急呼救。

當地媒體detikJabar報道，目擊者GJ表示最初聽到雷鳴後，閃電先是擊中球場的防護措施，但僅一秒後便擊中受害者Septian Raharja。他起初仍有呼吸，雙腿被燒至紅色、胸口有紅黑色傷痕、球衣遭燒成碎片、連球靴亦着火，Septian Raharja被送院搶救後不治。

相關片段（慎入）：

35歲的Septian Raharja育有兩名孩子，妻子受訪時表示丈夫近年因膝傷，已減少踢波，她也很少允許丈夫出席，「他是一名好人，也是兩名孩子的好爸爸。」

Septian Raharja所屬球會FBI Subang賽後在Instagram貼出他的比賽照片，並寫上其離世日期，該聯賽另一場比賽前亦有默哀儀式。

在足球比賽中被雷電擊中雖罕見，但亦並非沒有先例。英國《標準晚報》去年10月曾報道過，有12歲學生在學校的足球班途中遭雷擊，《Metro》亦報道指去年有13歲的印尼球員有同樣遭遇，但他們較幸運最終都保住性命。

香港天文台曾經撰文表示，很多人都誤解閃電只會擊向最高物件，但位置較高的物件雖然較易吸引雷電，「地上物件對其路徑的影響其實非常低」，並補充「例如一根4米高的桅桿只能吸引距離它4米以內的閃電」。因此天氣惡劣時，各位戶外運動愛好者更應注意安全。