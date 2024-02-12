賀歲盃｜希比亞撐舊隊友是最佳高普接班人　談港足：我只識麥柏倫

縱然利物浦仍然高踞英超的榜首，但主帥高普在今季後離開晏菲路，為紅軍增添隱憂。即將在大年初四出戰賀歲盃的利物浦前隊長希比亞（Sami Hyypiä），直言舊隊友沙比阿朗素（Xabi Alonso）是他心水的繼任人，就算對方有一個小缺點，但依然深信對方是最佳人選。



賀歲盃賽前記招，世界明星隊17名成員全部出席。（梁鵬威攝）

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賀歲盃相隔5年再度上演，一共17名參賽的海外名宿日前抵港，今早更「曬冷」出席賽前記者會。香港氣溫近日回暖，對來自芬蘭的希比亞來說，香港天氣儼如夏天，這名前利物浦隊長以短衫短褲的輕裝出席。

希比亞過去多次訪港，除了數年前來港擔任五人賽的主禮嘉賓外，他在球員時代亦曾隨利物浦來港，2003年與港隊在大球場交手，紅軍當時大勝6球，希比亞亦有上場，最有印象的是「炎熱又潮濕」的夏天。說起香港足球，希比亞坦言認知不多，只認識前港隊主帥麥柏倫（Mixu Paatelainen），因為他們是好友，但他笑言不清楚他在香港領軍戰績如何。

說回他效力10載的利物浦，希比亞則侃侃而談。

希比亞穿上短衫短褲出席賀歲盃記者會。（梁鵬威攝）

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利物浦周末擊敗般尼後，即使踢多曼城一場，依然高踞英超榜首，加上3項盃賽仍然有望爭標，希比亞當然高興，畢竟贏英超的難度不低，他希望舊東家繼續贏下去，但希比亞看到一點小隱憂。

「當聽到高普即將離開球隊的消息，難免感到一點點哀傷，但這就是足球，我相信這是對他的最好決定。」高普的離開難免影響軍心，希比亞深信這個轉變對紅軍爭冠不會有大影響。

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高普即將離開利物浦，希比亞都有點擔心。（Getty Images）

希比亞撐沙比阿朗素 「他是我的首選」

對於誰是高普接班人，希比亞心中有想法，他心目中的繼任人與他甚有淵源，二人曾經在利物浦做過隊友，兩人都先後以球員及領隊身份效力利華古遜，這人正是沙比阿朗素。

「阿朗素是我的第一選擇，他是個好好的領隊，而他在德甲領軍成績亮眼，加上他深明利物浦的文化，他是接任利物浦主帥的理想人選。」希比亞認為，就算沙比阿朗素有其不足，但影響不大，「沙比唯一缺乏的是經驗，但我不認為這是問題，尤其是在利物浦有一班教練協助他的情況下。」

希比亞與沙比阿朗素曾經在利物浦做隊友，他表示對方是接任高普的最佳人選。（資料圖片／Getty Images）

希比亞如今最欣賞的球員，與他當年的位置﹑職位一樣的雲迪積克，希比亞對這名後輩有讚無彈，「他（雲迪積克）是當今世界最佳的中堅之一，同時擁有強大的心理質素，這是一名出色隊長應有的特質，他一開始在利物浦的水平很高，如今當他稍為下滑，即被外界大造文章，我認為他的高水平還可延續多幾年。」

希比亞現時最欣賞雲迪積克，並認為對方可以在未來延續高水平。（梁鵬威攝）