賀歲盃｜Now TV免費直播李華度托迪佩奧爾獻技　Jer及AK賽前演出

「FWD富衛保險賀歲盃2024」大年初四（13日）下午在香港大球場上演，李華度、托迪、佩奧爾、大衛韋拿、史奈達等名將組成的「世界名星隊」，會對有陳肇麒、陳偉豪、葉鴻輝等壓陣的「香港明星隊」。

Now TV宣布設獨家免費直播，除了賽事，也會包括賽前MIRROR成員Jer（柳應廷）和Anson Kong（江𤒹生）等藝人的演出。



Now TV宣布，630台年初四由下午3：45開始便會直播賀歲盃，屆時先有Jer柳應廷、Anson Kong江𤒹生、安俊豪的賽前表演，到下午5時便會正式開賽。Now TV 630台在電視、Now E及Now隨身睇都可免費收看。

在早前國際邁亞密訪港、阿根廷球星美斯沒有落場而引起風波後，Now TV在社交媒體宣布直播賀歲盃的帖文中，註明：「官方提供之球員陣容資料僅供參考，實際出場球員視乎主辦機構及球隊安排而定。​」

賀歲盃由「香港明星隊」對「世界名星隊」，參賽名單如下：

世界名星隊：托迪、摩連迪斯、文迪達、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、馬達拉斯、施維斯達、佩奧爾、祖利奧施薩、大衛占士﹑迪比亞路﹑大衛韋拿﹑李華度



香港明星隊：范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、陳偉豪、李偉文、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫



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賀歲盃賽事詳情：



日期：2024年2月13日（星期二／大年初四）

時間：下午5：00

地點：香港大球場

票價：180至980港元

購票方法：FWD MAX生活體驗平台／香港大球場售票處

