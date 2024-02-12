賀歲盃︱韋拿竟是東方守衛的「叔叔」　伙李華度與球員交流展星味

賀歲盃大年初四上演，「世界明星隊」成員抵港後出席多個活動，當中旗下足球學院「DV7」 為傑志提供青訓教案的大衛韋拿，就與巴西名宿李華度到訪傑志石門訓練中心，與港超球員透過座談會交流。



剛為港足在亞洲盃決賽周取得入球的大埔中場陳肇鈞積極向韋拿提問，他提起西班牙國家隊地面足球風格近年風光不再，好奇2010年世界盃冠軍成員有何看法。

韋拿表示，當今足壇列強要稱霸世界難度更高，「足球在不斷轉變，但贏不到錦標不代表球隊沒有價值，西班牙仍是一支好球隊，今年會有歐國盃，我相信我們會贏的。」

陳肇鈞指自己很欣賞當年巴塞及西班牙的地面組織踢法。（夏家朗攝）

陳肇鈞解釋，韋拿年代的巴塞隆拿跟西班牙以華麗地面進攻見稱，深受追捧，也感染了一代人，自己正是其中一位。「那個年代不見了，我是看他們成長的，很欣賞他們，也教導我成長，希望有天這種踢法能再統治球圈。」坐在李華度身旁的他表示，李華度雖不諳英文，但身型等一切仍是專業級，「退役多年都無變，維持球星的味道，我明天會入場睇波。」

韋拿跟港超球員及小將分享交流。（夏家朗攝）

在香港要平衡學業與足球向來是難事，席上有港超球會梯隊成員問韋拿有何建議。韋拿笑言自己小時候也不是好學生，「假如時光倒流，我會好好讀書，現在兩者並存也可以，我也告訴兒子不要放棄學業。」

效力東方的守衛丹尼爾也談到相關話題，韋拿稱作為家長不應干涉太多，好好讓小孩做自己愛做的事，「我成長時，望出球場見到父母的身影，他們會等我練習後送我回家，最重要是支持，陪伴在側就可以了。」

丹尼爾（藍衫）原來跟韋拿十分相熟。（夏家朗攝）

丹尼爾更透露，自己原來跟韋拿一家關係十分緊密，其父親是韋拿小時候的足球教練，雙方家人亦互相認識，「我們非常親近！在西班牙時我曾去他家住了3天，跟他家人及小朋友一起，我都叫他uncle（叔叔）的。」

他希望透過世界盃冠軍成員「開金口」，讓年青球員及家長知道享受足球的重要性，避免他們在成長路上承受太大壓力。

李華度大騷腳法。（夏家朗攝）

韋拿跟李華度之後再與年青球員落場交流，傳球予對方作射門訓練，期間也大展踢下功夫。傑志U14成員余靖珏指，很開心能見到世界盃冠軍成員，「他們像有一股氣場，李華度好闊、好大份，想成為跟他一樣的球員。」

而理文中堅列斯奧之子Hugo就稱，會以同鄉韋拿作榜樣，但打趣指若父親跟韋拿對壘，應該會被「destroy（摧毀）」，「韋拿踢得比爸爸好，我想如果對壘，爸爸會入一至兩球，但韋拿會上演帽子戲法。」

李華度及韋拿跟小球員交流。（夏家朗攝）

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賀歲盃賽事詳情：



日期：2024年2月13日（星期二／大年初四）

時間：下午5：00

地點：香港大球場

票價：180至980港元

售票平台：FWD MAX生活體驗平台（1月18日11時開售）

