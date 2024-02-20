英超︱水晶宮領隊鶴臣離任　去年捱義氣歸隊　近日爆健康危機

英超球會水晶宮公布，領隊鶴臣（Roy Hodgson）已經離任。這位76歲的老帥上周四（15日）早上帶操練時突然身體不適，需要球隊醫護人員協助，隨後送院治理。

鶴臣在2017至2021年間帶領水晶宮，離隊後曾中途接掌屈福特。去年3月球隊陷入護級危機時「捱義氣」重返水晶宮，結果不止輕鬆護級成功，更取得第11位的不錯成績。



英超球會水晶宮公布，領隊鶴臣（Roy Hodgson）已經離任。（Getty Images）

鶴臣兩度帶領水晶宮，6年間合共領軍200場，他在球會聲明中稱，「這是間非常特別的球會，對我意義重大，也是我足球生涯重大部分。」鶴臣當年正是水晶宮學徒球員出身，卻從未獲派一隊上陣，反而當上領隊後再次結緣，「我完全享受在這裏的6個球季，它讓我有機會跟頂級球員和職員一起工作，每天做我熱愛的事情。」

「不過我明白到，在近日情況下，現在或許是明智的時候讓球會規劃未來，因此我作出離任的決定，使球會可以提早通過新領隊開展未來大計。」他感謝球會班主Steve Parish及他的合作夥伴、教練團隊及球隊職員的協助，又多謝一班現役球員及球迷的支持，「我有信心今季會圓滿終結，祝福球隊在未來一切成功。」

水晶宮今季戰績未如理想。（Getty Images）

水晶宮上年3月邀請鶴臣出山救亡，順利領球隊護級，並宣布留隊多一季。年屆76的「鶴臣爺爺」是全英超最年長的領隊，水晶宮上季在他領軍下的成功，今季未能延續，24戰僅得24分排在第16位，距離降班區域只差5分。

戰績欠佳，引來球迷不滿，水晶宮球迷多次在主場拉橫額示威。鶴臣曾說過這段時期是「執教生涯最困難」的時間，因為他們得不到球迷的支持。為了扭轉局勢，在鶴臣近日出現健康危機前，已盛傳水晶宮已決定解僱鶴臣，找來前法蘭克福主帥加士拿（Oliver Glasner）接掌，英媒指水晶宮已與加士拿達成共識，只欠官宣。

水晶宮今季低迷，不少球迷在看台拉橫額示威。（Getty Images）

傳聞換帥前夕，英國時間2月15日早上鶴臣在帶領操練期間不適，球隊的軍醫立即照料這名老帥，其後再送院治療，英國《每日郵報》指不少目擊事件的水晶宮職球員，同樣十分擔心鶴臣的狀況。

水晶宮的社交網站兩度發文，證實鶴臣入院的消息，對愛華頓的賽前記者會取消，其後再向外報平安，指鶴臣情況穩定，需要留院接受詳細檢查，未有公開這名老帥的病情。英媒指鶴臣將無法在下周一深夜對愛華頓的賽事領軍。