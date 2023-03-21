英超｜水晶宮請75歲鶴臣出山領軍至賽尾　冀護級大混戰求生

已屆75歲高齡，曾宣布退休不再執教的鶴臣（Roy Hodgson），料將出山接替剛被辭退的韋拉（Patrick Vieira），再次執起水晶宮教鞭。



天空體育報道，曾執教英格蘭國家隊並在2017年至2021年間擔任水晶宮主帥的鶴臣，將再次執教這間球會。

英國《每日鏡報》及Talksport等媒體指出，他已同意水晶宮開出的條款，帶領球會至季尾，水晶宮將趁這段期間物色長期領軍的新領隊。

鶴臣將出山再次執教水晶宮。（Getty Images）

鶴臣出身水晶宮青年軍，今次復出或許是出於母會情誼，他去年5月執教屈福特時，曾公開表示季尾完約離隊後，不會再尋找英超領隊的工作。

這位教頭因執教英格蘭和利物浦戰績平平，譯名被香港網民由鶴臣改為同音的「學神」，他2017年9月執教水晶宮時，卻有出色表現。當時他接替法蘭迪保亞（Frank de Boer）帥位，球隊戰績為4敗0入球，他接掌後首3場聯賽仍悉數落敗且顆粒無收，開季合計7連敗。雖然創下英超尷尬紀錄，但當季他卻帶領球隊以第11名的中游成績「衝線」，此前不曾有一支英超球隊能在開季7連敗後仍護級成功。

鶴臣曾在2017/18賽季帶領水晶宮神奇護級，並以第11位的中游成績完季。

次季鶴臣更率隊追平隊史最佳成績的49分，他本人亦在當季以71歲198天，打破已故名帥卜比笠臣（Sir Bobby Robson）保持的英超最年長領隊紀錄，隨後他在2020/21賽季結束後離開水晶宮，該帥位正是由韋拉接替。

韋拉執教下，水晶宮踏入2023年12場各項賽事均未能取勝。將其辭退後，球隊暫由U21教頭柏迪麥卡菲（Paddy McCarthy）執教，周日對阿仙奴一戰仍以1：4敗陣，無法重演愛華頓的「換帥效應」。

韋拉帶領的水晶宮在2023年12場各項賽事未曾獲勝。（Getty Images）

水晶宮目前雖排在英超第12位，但與第11位的阿士東維拉足足有11分之差，反而與降班區僅有3分距離。事實上，手執27分的水晶宮，與目前包尾的修咸頓只有4分差距，換言之，由第12位到20位的球隊都有機會被捲入降班旋渦。英超聯賽只餘下最後10輪，一場護級大混戰看來無可避免，水晶宮班主無奈下辭退韋拉，希望借助鶴臣的經驗助球隊「逃過一劫」。

這一招能否成功，目前難以預測，不過去年1月屈福特聘鶴臣救亡，最終未見成效，由到任時的第19位，季尾排名依然未變，未能逆轉降班命運。