74歲鶴臣為巨額獎金出山拯救屈福特　愛將助教早有淵源｜英超

屈福特解僱雲尼亞里一日後，宣布委任74歲的鶴臣為新領隊；而獲鶴臣信任的助手利榮頓（Ray Lewington）亦一同加盟，出任助教，後者在2002至2005年曾擔任屈福特領隊。



鶴臣上季尾離開水晶宮，有指他會退休，想不到休息半季後，便為屈福特重出江湖，但球會未有公布合約年期。他在屈福特最重要的任務是護級，現時球隊排聯賽榜尾二。鶴臣領軍後的首場比賽，將會是榜尾大戰，在2月5日作客墊底的般尼。英國《每日郵報》披露，屈福特開出超豪獎金吸引鶴臣出山，若果季尾能夠護級成功，他可以獲得7位數字的獎金。

鶴臣（左）執教水晶宮時，利榮頓也出任助教。（Getty Images）

在英格蘭代表隊及水晶客都做過鶴臣助手的利榮頓，亦會一同加入教練團，深得鶴臣信任；利榮頓在2002至2005年曾經出任屈福特主帥。

這次屈福特今季第二次易帥，在上場聯賽遭諾域治大炒3：0後，他們解僱了雲尼亞里。自從波素家族在2021年入主後，屈福特已經15次換領隊。