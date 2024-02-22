乒乓團體世錦賽︱香港女隊勇闖四強穩奪獎牌　李靜讚球員出手果斷

在韓國釜山舉行的2024乒乓球團體世界錦標賽，已鎖定巴黎奧運入場券的香港女子代表隊今日於半準決賽對強敵中華台北，最終總場數險勝3：2打入四強，在賽事不設季軍戰下穩奪獎牌。



香港女子隊分組賽4戰全勝首名晉身淘汰賽，昨日先於16強擊敗波蘭，提前取得巴黎奧運女團資格。港隊今日在半準決賽硬撼世界排名第4的中華台北，首戰由杜凱琹帶傷出戰陳思羽，輕鬆直落三局贏13：11、11：5及12：10。

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杜凱琹帶傷出戰，首場旗開得勝。（路透杜）

然而港隊第二場由朱成竹挑戰台灣「一姐」、世界排名第10的鄭怡靜，朱成竹首局曾領先，但仍以9：11落敗，次局更由拋開比分下再輸6：11，第三局打至「刁時」負10：12，令港隊總局數被追平1：1。

港隊第三局派李皓晴對世界排名66的李昱諄，以11：6、6：11、11：6、11：8拿下，總局數再度領先。第四局兩隊「強強對決」，杜凱琹與鄭怡靜首四局比分為7：11、11：9、11：7、8：11，決勝局杜凱琹開局連輸5分，終輸3：11，中華台北總場數再度追和。

李皓晴助港隊場數再度領先。（路透杜）

關鍵的最後一場，港隊由朱成竹鬥陳思羽，結果這位女將不負所托，以11：9、4：11、11：8、16：14勝出，協助港隊總場數險勝3：2，繼2018年後再次殺入賽事四強（賽事每隔兩年舉辦，2020年一屆因疫情取消），並篤定有獎牌落袋，明日對戰日本與羅馬尼亞的勝方，爭逐決賽席位。

香港乒乓球隊署理總教練李靜表示：「對比賽結果感到高興，雙方都發揮得好好，我們有點運氣，球員求勝欲更強，在關鍵球時果斷出手，值得讚賞。」