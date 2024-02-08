巴黎奧運．乒乓｜港隊征釜山戰團體世錦賽　朱成竹率女團力爭資格

香港乒乓球隊將在下周二赴韓國備戰16日展開的世界乒乓球團體賽，力爭入前8直接獲得巴黎奧運資格。在東京奧運長居後備的女將朱成竹，冀能爭得資格站上奧運舞台；教練李靜亦對新舊交替陣容有信心，並指對養傷已久的主力蘇慧音歸隊「抱一線希望」。



香港乒乓球隊出戰世界乒乓球團體賽前，今日會見傳媒。（夏家朗攝）

港隊今日在記者會上公布世界乒乓球團體賽名單，除杜凱琹因病缺席下，其他隊員和教練團均有亮相。男隊由香港「一哥」黃鎮廷率領何鈞傑、林兆恒、陳顥樺和姚鈞濤；女隊則派出杜凱琹、李皓晴、朱成竹、林依諾、吳詠琳。李靜則首度兼任領隊出征，笑言處理行政和後勤事務是一大挑戰。

李靜首度兼任領隊，笑言處理行政和後勤事務是一大挑戰。（夏家朗攝）

今屆女子隊在東京奧運女團銅牌成員蘇慧音因傷避戰下，由近年嶄露頭角的朱成竹夥拍師姐杜凱琹和李皓晴任主力，她在去屆打出驚喜一戰成名，今年亦期待能藉團體賽直接爭得奧運入場券，「我很想自己做得很好，幫團體爭取成績，因為上屆（奧運）我是為大家拍掌，今屆想自己站上場。」

對於朱成竹的成長，個性爽直的李靜直言不夠放膽，他笑道：「始終她是一個實力型運動員，但要在戰術或詭計方面多點，打球要鬼馬一點。始終女生都是溫柔點，看我們這些大男人如何影響她們，霸氣一點。」

朱成竹期望能夠幫助港隊取得巴黎奧運資格。（夏家朗攝）

蘇慧音自2022年末休養，曾在去年世界大學生運動會短暫復出，惟其後因手傷未能出戰杭州亞運，養傷至今。李靜指蘇慧音仍是全職運動員，並一直與她傾談，「看了很多醫生，試過各種治療方式，看到她有好轉。她仍是全職，我們還抱一線希望，希望她繼續打下去，甚至可以帶一些勝算打下去。」李靜顯露婉惜續說：「因為她整個心理和思維是最成熟的一個，和最接近頂級球員的一個。」

香港女子乒乓球隊。（夏家朗攝）

去屆港男女子隊均以第5名完成，今屆陣容有不少較新名字，包括20歲小將陳顥樺、去年初戰亞運的林依諾，朱成竹亦逐漸擔起得分重任，李靜坦言「新舊交替是每支球隊必會面臨的陣痛」，「有些資深球員發揮或狀態沒那麼快出來時，可能年輕人會頂上，所以這是一個未知數，是開心的，因為我看到球隊有活力。」

世界排名第6的女子港隊今屆與排名比自己低的葡萄牙、奧地利、澳洲和哈薩克同組，爭首名出線16強，李靜對今屆爭取團體奧運資格抱信心，「我們都拿過前8，但是真的要看臨場發揮，打球沒有絕對，波是圓的，大家發揮得好，一人打一分就前8，甚至獎牌。」

香港男子乒乓球隊。（夏家朗攝）

男隊方面，抽籤後世界排名第11的港隊與瑞典、斯洛伐克、波多黎各和塞爾維亞同組，其中排名第6的瑞典是一大強敵，黃鎮廷坦言：「如果我們臨時發揮得好，又不是特別下風，都有希望取勝，力爭首名出線。」對於兩名年輕隊友陳顥樺和姚鈞濤，阿廷期望二人有機會在今屆賽事上陣，發揮水準。