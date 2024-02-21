乒乓世錦賽｜港隊闖女子團體賽8強　兼落實進軍巴黎奧運

世界乒乓球錦標賽續於韓國釜山上演，周三（21日）舉行男、女子團體賽16強，港隊在女子團體賽擊敗波蘭，順利躋身8強兼鎖定奧運資格。



港隊在對波蘭一戰，由杜凱琹、朱成竹和李皓晴上陣，打頭陣的杜凱琹以場數3：1擊敗Katarzyna Wegrzyn，朱成日與Natalia Borja則鬥足五局，先輸兩局5：11、2：11後，連追兩局11：6和11：5，惜在決勝局6：11落敗。

李皓晴在第三場鬥Zuzanna Wielgos，直落三局（11：4、11：9、11：7）輕取對手，而再上陣的杜凱琹對Natalia Borja，則打得相當激烈，雖然也是直落三局取勝（12：10、11：7、15：13），但第一和第三局都要打到「刁時」才鎖定勝局。港隊打入8強，同時也憑此成績鎖定今屆巴黎奧運的女子團體賽資格。

杜凱琹兩次上陣都擊敗對手。（路透社）

男子團體賽方面，港隊在32強對上奧地利，由黃鎮廷、陳顥樺和林兆恒上陣，黃鎮廷首場3：0（14：12、11：9、11：3）橫掃Levenko Andreas，惟林兆恒和陳顥樺分別以1：3（4：11、12：14、11：9、9：11）和2：3（11：9、11：3、9：11、6：11、10：12）不敵對手，即使黃鎮廷再上陣，又再勝3：0（11：6、11：5、11：6），追成場數2：2，惟第五局林兆恒2：3落敗（6：11、12：10、10：12、11：8、8：11），港隊終出局。