乒乓球熱話｜德國名將奧查洛夫自嘲龍年犯太歲　銀包球拍橡膠被盜

踏入農曆新一年，不少相信生肖的人都開始調查龍年運程，當中自然包括「犯太歲」的人。

35歲的奧查洛夫（Dimitrij Ovtcharov，又譯：奧恰洛夫）屬龍，這名德國著名乒乓球手似乎亦相信「東方神秘力量」，他周三（14日）凌晨表示手提行李、護照、錢包、球拍等重要物品在法蘭克福機場全部被盜，更稱「本命年開始發威了」。



奧查洛夫在東京奧運贏得男單銅牌。（Getty Images）

奧查洛夫過去最高曾排名世界第1，曾奪乒乓球世界盃冠軍，在奧運拿過2銀4銅，雖然年紀已經不小，不過最近一次參加東京奧運亦勇奪男單銅牌。這位德國名將在微博上表現活躍，擁有超過100萬粉絲，不時以中文更新近況。

今次在機場失竊，他在微博發文：「本命年開始發威了。在法蘭（克福）機場，我的手提行李、護照、錢包、球拍等重要物品全部被盜。不過，我相信只要保持平常心，一切順其自然，便會逢凶化吉！今天補辦完證件，帶上新球拍重新出發。今天也是中國農曆正月初五和西方的情人節，預祝中國的粉絲們喜迎財神，和和美美發大財！」

奧查洛夫在微博上表示行李被盜，定位來自德國。（微博圖片）

看到這名德國人也分享「犯太歲」經過，引來不少網民留言：「你穿紅衣服了嗎？我們中國人本命年要穿紅，紅內衣內褲，紅襪子，什麽都要穿紅的」、「你怎麽還知道本命年啊」、「既然你這麽了解中國文化，那一定也知道我們有句老話叫『破財免災』，今年一定龍年大吉，萬事如意！」

雖然不知道這則帖文是否由奧查洛夫本人手筆，不過日前他亦有以中文向大家拜年，其普通話發音不標準但也不算太差。

奧查洛夫拜年影片

有趣的是，奧查洛夫在Instagram亦有以英文分享相同事件，但內容大相逕庭：「緊抓着我的袋。昨天去機場路上，我的隨身行李、銀包、手提電腦都被偷了，不幸地我的準備用於釜山世界乒乓球團體錦標賽的球拍和橡膠亦無法倖免。」

「因此昨天和今天我都去向警方報案，領取新護照及重整比賽裝備。幸運地一切都很順利，現在我要去釜山了！我很期待跟團隊參加今次錦標賽！」他在Instagram續說道，可以說兩篇帖文除了照片及報告物品被偷之外，其他內容都不相同，也完全沒有提到農曆新年、犯太歲及本命年之類。

奧查洛夫在Instagram發表帖文的時間與微博相約。（Instagram截圖）

奧查洛夫目前男單排名世界第13，男雙則與法蘭斯卡（Patrick Franziska）排在第9，世界乒乓球團體錦標賽（決賽）將於2月16日至25日舉行。