乒乓團體世錦賽︱香港女將晉16強與奧運只差一步　男子隊次名出線

2024世界乒乓球團體錦標賽日前在韓國展開，今屆男女子組各派40支隊伍參賽，分為8個小組、每組5隊，小組首名直接晉級16強，第2及3名球隊則須多打一輪淘汰賽爭入16強。

賽事頭8名可取得巴黎奧運乒乓球團體賽入場券，香港女子隊已率先以小組首名晉身16強，距離奧運資格只差一步，而男子隊則須多戰一輪力爭出線。



香港隊在乒乓團體世錦賽男子組賽事小組次名出線，力爭16強資格。（乒總之友Facebook）

香港男子隊被編入第6組，與瑞典、塞爾維亞、斯洛伐克和波多黎各同組。港隊雖先後以大分3：0擊敗斯洛伐克、波多黎各，周二（20日）面對塞爾維亞林兆恒、黃鎮廷和今屆世錦賽首度上場的陳顥樺分別擊敗對手，港隊以3：0再勝一仗，但由於早前以2：3不敵瑞典，小組4戰3勝得7分，及不上4戰全勝得8的瑞典，僅能以次名出線，周三（21日）出戰淘汰賽力爭16強一席。

女子組方面，杜凱琹、李皓晴、朱成竹、林依諾和吳詠琳組成的港隊，被編入第6組，除首場3：1勝奧地利被取得一分外，之後面對澳洲、葡萄牙和哈薩克均3：0向對手「派蛋」輕鬆勝出。港隊4戰全勝，小組首名晉級16強，只要再過一關，便可率先獲得奧運團體賽入場券。

香港電台在不同平台直播今屆賽事，大家可通過港台電視32台、港台網站、港台YouTube頻道及「RTHK電視」應用程式收看賽事。