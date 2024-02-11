英超｜孫興慜後備上陣30分鐘　獻助攻絕殺白禮頓　利物浦輕取般尼

英超「賀歲波」第二輪，由熱刺與利物浦領銜，熱刺有隊長孫興慜戰畢亞洲盃歸隊，並後備入替交出助攻，領軍絕殺白禮頓；利物浦則在主場以3：1擊敗般尼，重返榜首。



英超｜曼城全靠夏蘭特破僵局 梅開二度挫愛華頓升上榜首

日韓失意球星英超對壘

日本對韓國相信是不少球迷心目中的亞洲盃夢幻決賽，可惜未能如願，就在亞洲盃決賽上演的同時，韓國隊長孫興慜與日本主將三笘薰在英超碰頭，「孫仔」先列後備；「三球王」則正選上陣。

代表韓國完成亞洲盃後，孫興慜隨即歸隊熱刺。（路透社）

熱刺中堅雲迪雲上半場在禁區內踢跌韋碧克，球證直指12碼點，白禮頓由柏斯高哥斯（Pascal Gross）操刀，一射中鵠，17分鐘打開紀錄。熱刺下半場積極反撲，白禮頓的鄧克解圍時中柱，沙亞隨即補射建功，61分鐘追成平手。

哥斯為白禮頓打開紀錄。（Getty Images）

孫興慜在追平後上陣，熱刺的攻勢浪接浪，惟一直找不到追平的入球，孫興慜最後一擊左路落底傳中，同樣是後備入替的班倫莊臣遠射接應撞射破網，96分鐘絕殺白禮頓，幾經辛苦全取3分。

班倫莊臣攻入絕殺一球，成為熱刺的救世主。（路透社）

利物浦的榜首早前被曼城進佔，紅軍今仗在晏菲路出戰，直至31分鐘由迪亞高祖達在混亂射入，打開紀錄，即使其後被般尼追平，幸好路爾斯迪亞斯及達雲紐尼斯換邊後各建一功，結果以3：1輕取般尼，重返榜首。