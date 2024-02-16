利物浦為垂死艾歷臣圓夢　一場限定領紅軍　高普：他可坐我辦公室

前英格蘭領隊艾歷臣（Sven-Göran Eriksson）早前受訪，公開自己患上末期癌症，只剩下不足一年壽命的噩耗。

這位瑞典名帥是英超球隊利物浦的擁躉，他一直希望能有一天以主帥身份帶領利物浦。近日利物浦公布，3月上演的年度慈善賽、由利物浦和阿積士雙方對碰的名宿賽，將會由艾歷臣領軍。



前英格蘭領隊艾歷臣（Sven-Göran Eriksson）早前受訪，公開自己患上末期癌症，只剩下不足一年壽命的噩耗。（Getty Images）

利物浦名宿隊陣容

領隊：艾歷臣、魯殊、班尼斯、艾德列治

球員：（首批公布名單）杜迪克、韋斯達維特、史基泰爾、奧尼利奧、域奴、施斯、賴恩巴布



每年利物浦都會為名下慈善基金會主辦友賽籌款，眼見艾歷臣病重，紅軍毫不猶豫邀請他為今年的賽事領軍，讓他一嘗紅軍領隊心願，球會更指出，「球會及基金會全體成員均很期待迎接利物浦球迷艾歷臣和他的家人到晏菲路球場，並見證他當日在後備席領軍。」

艾歷臣身患重病，即使只是「一場限定」的領隊，但紅軍當然不會讓他太操勞，領隊只是銜頭，後備席上會有三大名宿魯殊（Ian Rush）、班尼斯（John Barnes）和艾德列治（John Aldridge）陪伴左右助他領軍。

球員方面，首批公布的利物浦舊將包括門將杜迪克（Jerzy Dudek）和韋斯達維特（Sander Westerveld），守將史基泰爾（Martin Skrtel）、奧尼利奧（Fabio Aurelio）、域奴（Gregory Vignal），前線球員暫時有施斯（Djibril Cisse）。至於利物浦和阿積士均曾效力的賴恩巴布（Ryan Babel），屆時會分別為兩軍上陣。

76歲的艾歷臣早前在電台訪問中稱，「每個人都知道我患病，而且情況不太理想。每個人都估那是癌症，是的那確是癌症，但我會盡力戰鬥到最後。」他直言，「最多只餘一年壽命」，也不排除有更差或更好狀況，「我不認為醫生能夠完全肯定，他們也不能說出一個期限。」

高普：他可以坐在我辦公室工作一天

艾歷臣曾承認，一直夢想能執教深愛的利物浦，這場慈善賽終能助他圓夢。紅軍領隊高普已張開雙臂歡迎艾歷臣，「我首次聽說他深愛利物浦，一生都是紅軍球迷。我不會執教這場慈善賽，不過我絕對歡迎他來這裏，如果他想要的話，可以到我的辦公室坐下來工作一天，那是完全無問題的。」

高普更指，「讓他到來，向他展示這間球會美好的一切和近年發展，絕對是我們會告訴他的事情。我肯定，他可以到來並在這裏擁有美好的數小時。」