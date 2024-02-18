英超｜利物浦穩坐榜首　卻一周內失5名主將　爭冠路上傷兵滿營

利物浦周六晚（17日）在英超作客以4：1擊敗賓福特，加上同晚曼城在主場以1：1賽和車路士失分，使紅軍獲得爭標主導權。

不過利物浦同時也傳來不少壞消息，尤其短短一星期內連環有4位主將受傷，令球迷擔心兵源是否足夠應付緊接連場關鍵賽事。



利物浦在擊敗賓福特後，下周尚有兩場賽事，包括周中主場對盧頓的聯賽、和周六對車路士的聯賽盃決賽。

然而紅軍上周六（10日）對般尼時，阿歷山大阿諾特在因膝傷休戰3周後復出，未料踢了半場便又觸傷患處，日前傳出無法應付聯賽盃決賽；周六對賓福特前，球會又宣布門將艾利臣比加在操練中腿筋受傷，無法參賽，加上原本已有蘇保斯拉爾、堤亞高艾簡達拿和祖爾馬迪普受傷，傷兵名單愈來愈長。

利物浦對賓福特前，門將艾利臣比加在操練中受傷。（Getty Images）

禍不單行的是在對賓福特時，34分鐘已先有居迪斯鍾斯因傷退下火線，完半場前，迪奧高祖達在與對手爭球時，在碰撞間遭對手從空中摔落、重重坐上他的膝蓋，情況堪虞。半場時，達雲紐尼斯也被調出。

高普賽後談及眾將的傷情，他指雖然紅軍身處榜首，「但感覺有點複雜，有些球員受傷了，而我們還不知道情況有多嚴重，每個（受傷的球員）看起來都不是太好。」他指出，居迪斯鍾斯撞到脛骨下方、腳腕上方，「這是他感覺到的，但他也不是100%肯定，但他無法繼續踢，就代表他一定有點問題，不然他會不惜代價踢下去的。」

紅軍傷兵滿營，無疑令高普相當頭痛。（Getty Images）

「祖達的情況看起來最糟，我沒有看重播，但聽說（事發時的）照片看起來不是太好……紐尼斯的話，我們換走了他，因為他感覺到有點不適，但從今日的情況來說，已足夠我們立刻換走他，所以我們就那樣做了，用加普入替了他。」

高普也坦承鍾斯需要用枴杖，但也道：「這很正常，我還沒跟他談過，還未有時間，（比賽後）我有很多訪問要做。半場見到他時，他的情況還好，但不知道之後發生了什麼事。」