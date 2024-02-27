國足｜武磊第四度獲中國金球獎　坦承國足水平下降：不是亞洲二流

選出中國年度最佳球員的「中國金球獎」周一（26日）揭曉，國足前鋒武磊第四度獲獎，他坦言受之有愧，也直指國足已不再是亞洲二流。



「中國金球獎」成立至今7年，由內地媒體「體壇傳媒」設立，選出金球獎、女子金球獎、金童獎等多個內地足壇獎項。在今屆頒獎禮，武磊獲得62位評審選為第一順位，以總分逾510分獲獎，遠遠拋離第二名的于漢超和第三名的韋世豪。今次也是武磊繼2018、2019及2021年後，第四度獲此獎項。

武磊第四度獲獎。（微博）

《新華社》引述武磊的感言：「這兩年（內地）足球環境不是特別好，非常感謝主辦方、評委、球迷能夠在這樣的情況下繼續關注和支持中國足球。」他續指，大環境困難越要堅持，「如果從業人員沒有這樣的信心，中國足球可能會越來越差。雖然我們球員面臨很多壓力，但我們要把自己最好的一面展現出來，去努力給球迷們帶來更大期望。」

武磊也不諱言：「我們必須要承認，現在這個階段我們的水平已經不能排到亞洲二流。」國足在年初的亞洲盃分組賽一場不勝出局，創下歷屆最差成績，在亞洲盃前的熱身賽也不敵香港隊；而在最新的國際足協世界排名，中國排名下跌9位至第88名。

武磊（右）在亞洲盃表現不佳。（Getty Images）

頒獎禮前一天，武磊效力的上海海港在中國超級盃對上海申花，在這場「上海打吡」中，武磊表現平平，也曾單刀失機，海港最終以0：1落敗。對此，武磊也在領獎時表示曾考慮是否要親身領獎：「自己受之有愧，中國國家隊的成績在過去幾年不是特別理想。」

中國女子金球獎落在王霜手上，另外，「組委會特別獎」由俗稱「村超」的榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽獲得。