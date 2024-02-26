街頭霸王世界盃｜港將Chris Wong奪亞軍　創香港電競選手最佳戰績

Chris Wong（黃育祥）在街霸每年最大賽事Capcom Cup X的神奇旅程延續，繼日前分組賽首日全勝排名榜首後，他再一舉殺入決賽並奪得亞軍，締香港選手在此項賽事的歷史最佳成績。



Chris Wong創香港街霸選手參加Capcom Cup最佳成績。（Chris Wong Facebook）

分組賽時，Chris Wong便以5戰全勝姿態出線，十六強再直落以3：0輕取Phenom，八強已是香港選手在這項地位有如「街霸世界盃」的賽事上，取得過最佳成績。

Chris Wong分組賽以5戰全勝姿態出線。（Chris Wong Facebook）

八強面對中國選手DCQ，Chris Wong仍未受太大考驗，以3：1擊敗對手晉級；勝者組決賽遇上來自台灣的UMA327（又稱卡嘎咪，kagami），Chris Wong連番出現失誤，亦曾因一個欠運的「地波」而告負，但整體跟對手戰況膠着，最終雙方戰至決勝第5盤，Chris Wong雖然開局佔據優勢，惟最終被UMA327反勝而跌落敗者組。

敗者組決賽，Chris Wong的對手是Capcom Cup 2018冠軍、日本著名選手gachikun。開局Chris Wong先拔頭籌，以2：0贏下首盤，之後兩人戰至2：2，Chris Wong在第5盤再以2：0勝出，從敗者復活賽殺入最終決賽，繼續刷新香港選手在Capcom Cup的歷史戰績。

Chris Wong跌入敗者組後，擊敗前世界冠軍gachikun殺入總決賽。（Youtube截圖）

再次面對UMA327，Chris Wong似乎克服之前勝者組決賽的緊張，連贏三盤讓比賽「Reset」（編按：賽制為保公平，勝者組選手在最終決賽擁有多一次機會）。不過之後UMA327重整旗鼓，直落3：0擊敗Chris Wong奪冠。

賽後受訪被問到取得佳績之道時，Chris Wong表示自己仍是一名上班族，不是一名全職電競選手，但堅持每天放工後都會練習，也很感謝不少日本選手邀請他一起訓練交流，包括今場決賽對手UMA327。

雖然遺憾地未能奪冠，但Capcom Cup亞軍已是香港選手史無前例的成績。賽後他在X（前稱Twitter）表示這是他第一次參與Capcom Cup，整個賽事過程十分精彩，「感謝所有支持我的人，我下年會捲土重來。」

Chris Wong亦獨得30萬美元（約235萬港元）獎金，不知道他會否像之前所說般，拿這筆獎金來做定期存款？