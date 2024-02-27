阿甲門將救波引發「時空錯亂」？1秒畫面引發球迷激辯｜足球熱話

一場足球比賽，讓大量球迷覺得這個世界出現「Bug」？

周一（26日）阿根廷國家打吡戰，河床與小保加1：1握手言和，不過為球迷熱議的並非這兩支世仇之間的激烈對碰，而是小保加門將羅美路（Sergio Romero）一次接波出現的「時空錯亂」。



羅美路一次簡單救波，卻成為球迷熱話。（Getty Images）

社交平台X（前稱Twitter）上一條影片瘋傳，當時河床在左路開出罰球，皮球往龍門方向飛去，但未能迫使羅美路犯錯。然而詭異的是，當細看皮球飛行軌跡，會看到它似乎擊中門楣彈走，但下一瞬間又被羅美路雙手緊緊接實。

這條影片引來不少網民討論，因為看起來就像「皮球中楣彈出」及「羅美路沒收皮球」這兩件事同時發生了一般。有網民表示就像置身「Matrix」世界但出現故障一樣：「平行宇宙分裂了」、「地球online出現bug了」、「薛丁格的門楣」，不少人表示在觀看直播時亦因此困惑不已。

不過再看接近直播視角的版本時，會發現飛出去的「皮球」十分快速，看起來相對沒那麼自然，而且場上所有球員都沒有受影響，現場觀眾也未有因此有任何奇怪反應，因此網民推測或許是雀鳥之類物體造成錯覺。

由於不少阿根廷媒體及其他足球專頁都為這條影片議論紛紛，其中光是阿根廷TNT Sports在X分享的影片便有超過300萬播放量。為此阿甲聯賽官方貼出另一角度的影片回應今次「Matrix」傳言，能清晰地看到皮球沒有擊中門楣，而是被門將直接沒收。

那麼從直播角度看到那個飛出去的「皮球」究竟是什麼回事呢？官方沒有給予答案，有人認為是雀鳥或球迷投擲物品，目前看來最合理的答案，是龍門後方有人用電筒照出白光，造成觀眾視覺上的錯覺。

不管如何，一場足球比賽讓網民有「世界出現Bug」的討論亦是一件趣事，也有人在阿甲官方分享的影片下留言：「謝謝你們毀掉這個笑話」、「他們毀了一切」，似乎是反諷官方讓這場創意十足的討論被終結。