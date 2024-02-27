英媒披露曼聯今夏大換血名單多達15人　願聽取安東尼報價求止蝕

英國《曼徹斯特晚報》報道，曼聯今夏大換血，超過10名一隊球員或會離隊。英國《每日郵報》報道，曼聯會在今夏轉會窗聽取其他球會對巴西翼鋒安東尼的報價，但相信難以收回兩年前買人的一半成本。



英媒稱曼聯今夏欲放售安東尼（右）。（Getty Images）

《每日郵報》的報道稱，曼聯有意出售24歲的安東尼，會在今個夏天轉會窗聽取其他球會對他的報價。安東尼在2022年以8600萬鎊從阿積士加盟曼聯，成為曼聯史上第二昂貴的收購。報道續表示，曼聯想賣走安東尼，要收回買人成本的一半也十分困難，但其表現令人失望，曼聯準備止蝕賣人。

安東尼今季表現低迷，失去領隊坦赫格信任，最近8場比賽僅1次正選，而在上場對富咸的比賽，坦赫格寧願用19歲的小將奧馬利科森打正選，將安東尼放在後備；到下半場換人，迪亞路查奧爾（Amad Diallo）也比安東尼先入場。安東尼今季英超20次上陣，沒有任何入球或助攻。

根據《曼徹斯特晚報》報道，曼聯今夏想清走的球員何止安東尼一人！今夏是新班主拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）入主曼聯足球部門後的第一個轉會窗，報道表示曼聯今夏會非常繁忙，因為有超過10名球員或會離隊。

傳卡斯米路（左）獲沙特球會青睞，有機會在今夏離開曼聯。（Getty Images）

門將湯希頓、後衛華拉尼及前鋒安東尼馬迪爾今夏約滿；後衛雲比沙卡、域陀連迪路夫及翼鋒法根度柏利斯查的合約就在明年夏天屆滿；防中蘇夫恩岩拉伯特結束一季的借用後，將會返回費倫天拿；防中卡斯米路據悉獲得沙特球隊的青睞；拉傑夫早前表示會對格連活特的前途有新決定，這位22歲前鋒現被外借至基達菲。

今季表現大幅下滑的前鋒拉舒福特前途未明，之前有報道指，巴黎聖日耳門有意羅致他接替基利安麥巴比。拉舒福特明顯地已失去球迷的支持及信任，《Red Issue》網站上月發起網上調查，有96%球迷支持賣走拉舒福特。

目前被外借出去的查頓辛祖、雲迪碧克及米積伯利（Hannibal Mejbri）今夏待售；艾華路費南迪斯（Álvaro Fernández）現被借至賓菲加，設買斷條款。報道提及了15位曼聯球員前途未明，有機會離隊。

報道還表示，曼聯希望前紐卡素體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）盡快加盟，但他需要「過冷河」，除非曼聯向紐卡素支付費用，目前兩間球會仍未達成協議。在丹安斯禾夫上任前，曼聯的轉會事務仍由足球總監梅圖話事。