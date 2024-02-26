英聯賽盃｜遠藤航完勝車路士億萬中場　1億鎊買不到的沉穩歷練

英格蘭聯賽盃決賽，利物浦在絕大部份主力都受傷之下，派出「B隊」、甚至到最後階段半隊是「U21」的陣容應戰，仍然由隊長雲迪積克絕殺對手封王，多名球員都大獲讚賞。

其中一位最惹人留意的，自然是去年加盟時只是「第三選擇」、曾不獲看好的中場遠藤航，他與當初紅軍的「首選」卡些度正面交鋒，他與車路士中場線數據的對比成為熱話。



「我們是聯賽盃冠軍！我為這支球隊自豪！」遠藤航上載自己咧牙、拿着獎牌的照片，隔着螢幕也感受到他有多高興。

他手上的獎牌，不僅是在場上120分鐘間不懈地奔跑、逼搶、為隊友鋪橋搭路的成果——哪管最後受傷要戴上保護腳套，更是他利用整個生涯累積的經驗、鍊成的沉穩，在加盟利物浦至今半年間不懈努力的成果。

2023年8月，利物浦大破慳囊、豪擲1.11億英鎊求購白禮頓中場摩西斯卡些度（Moisés Caicedo），震驚球迷，尷尬的是白禮頓接受了報價，卡些度卻一早心有所屬，非車路士不嫁；紅軍退而求其次，希望追回曾有意加盟的拉維亞，結果落得一樣下場——修咸頓接受出價、拉維亞拒絕，同樣加盟了車路士。

急需一名防守中場的利物浦，最終以1600萬從德甲史特加簽下隊長遠藤航。卡些度和拉維亞都相當年輕，一個現年22歲、一個20歲，加上本身都在英超落班或是剛剛降班；收購對象一下子變成來自德甲的30歲球員，球迷大多不敢寄予厚望。

遠藤航曾經不獲球迷看好。（Getty Images）

的確，遠藤航一開始花了不少時間站穩陣腳，筆者早前也曾寫過，遠藤航曾經坦承英超比想像中更難適應，而且高普是一個願意花時間讓球員證明自己有力立足的領隊，從不急於「即買即用」；反之就是，球員也需要憑訓練中展現的狀態、態度和戰術理解，去爭取高普的信任。遠藤加盟之初，上陣機會不算很多，主要集中在聯賽盃和歐霸盃，是很典型的副選待遇。

但遠藤航當時已明言，即使自己年過30，「我覺得作為足球員，仍有機會去成長……我可以進步的。」在J League時經歷過降班、也奪得過亞冠，在史特加他也曾助球隊升班，也幾乎再降班，但也是他在降班附加賽決賽射入決定性的入球、拯救球隊。種種經歷令他深明足球就是要不斷戰鬥，不堅持到最後一刻也不知道鹿死誰手；在聯賽踢後備的話，他就從後備席觀察隊友，不浪費任何加深戰術理解的機會。

這種沉穩的堅持，需要經歷和年月磨煉，絕非花1億英鎊就能買得到。

機會來到也需自己努力把握，遠藤航以雙手抓住了機會。（Getty Images）

果然，機會總會來臨——踏入2023年12月，紅軍開始受傷兵潮困擾，遠藤航的正選機會也急增，由12月開始至今的13輪英超，他只得兩場踢後備、3場因亞洲盃缺陣，其餘都踢正選。他當然也沒有怠慢，深知這是自己奠定在隊內位置的大好機會，他也的確做到了。

「我還可以變得更好」，去年一席話，遠藤航說到做到，在聯賽盃決賽更是表現得淋漓盡致。彷彿命運使然，對手是車路士，在場上正面交鋒的，正是當初利物浦想買而買不到的卡些度，遠藤也以表現證明，轉會費和年齡僅僅是一個標籤，球員本身的能力、態度、領隊是否用得其所、整隊的配合，才是最終「成績表」的關鍵。

這場聯賽盃決賽彷彿命運般的交鋒，利物浦當年買不到卡些度（右）才簽下遠藤航。（Getty Images）

英媒Talksport將遠藤和卡些度直接比較，在射門、關鍵傳送和空中爭搶三項數據，遠藤航的數字是「2、1、2」，卡些度全是0；遠藤嘗試攔截的次數（8次），也稍勝卡些度的7次。

相較作為世界盃冠軍、另一位身價上億的中場安素費南迪斯，遠藤航的數據仍較優勝：傳球成功率是91%對77%、被扭過次數是2對5、攔截成功率是75%對58%、被逼甩控球次數是2次對3次。考慮到利物浦陣容相當殘缺，他需要負起更多責任，令人更加深刻。

高普坦承，在2023夏季轉會窗一連串事件之時，他沒料想到遠藤航最後會起到如此作用。（Getty Images）

回想2023年夏天，當時無論是高普或遠藤航，相信都沒有料想到這位日本中場在利物浦會變得這麼重要，高普早前也曾說過：「夏季轉會窗發生了一些怪事，這一刻我們能說，當時我們還挺幸運的吧？」他開玩笑指，「遠藤當時也知道，其他防中不想來利物浦……但看看現在發生了什麼吧！他真的很出色，幸好當時我們有反覆思考、也有深入地去了解，然後決定了，我們想簽下他，而他也想來。」

遠藤當時大可不去利物浦，留在史特加的舒適圈也不是壞事，但一如他「鬥士」的外號，他就是愛挑戰，深信自己有能力、也相信自己仍能進步，才成就了他手上的聯賽盃冠軍。心態決定境界，遠藤航完美地演活這句話。