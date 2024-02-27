田徑｜中國名將蘇炳添復出60米摘銀　參加全國室內大獎賽備戰奧運

34歲中國短跑名將蘇炳添復出，今日（27日）參加全國室內田徑大獎賽成都站，在早上的男子60米初賽跑出6.7秒，以總成績次名晉級傍晚的決賽。在決賽，他跑出6.66秒得亞軍，以0.01秒之差不敵陳冠鋒。

蘇炳添闊別正式比賽超過一年，他在去年6月宣布由於身體原因避戰去年的世錦賽及杭州亞運，全力備戰今年的巴黎奧運。



蘇炳添（3號線）以初賽第二名晉級決賽。（網上片段截圖）

今早舉行的男子60米初賽，蘇炳添以小組首名衝線，時間為6.7秒，總成績排第二位晉級決賽，僅比排首名的廣東隊友陳冠鋒慢0.01秒。

在今日傍晚的男子60米決賽，蘇炳添跑出6.66秒得亞軍，陳冠鋒以6.65秒得金牌。蘇炳添再次慢陳冠鋒0.01秒。

蘇炳添的個人60米最佳成績為6.42秒，在2018年於伯明翰創下，他仍是目前的亞洲紀錄保持者。

【初賽片段】

今場是蘇炳添時隔一年多後再度參加比賽，也是他的今季第一戰。在2021年的東京奧運創佳績後，蘇炳添一直受膝傷困擾，去年2月初，他到瑞典參加世界田聯室內巡迴賽哥德堡站，在男子60米決賽跑出6.59秒得冠軍。不過，受傷病影響，他在去年6月透過微博宣布提早結束2023賽季，避戰世錦賽及杭州亞運。