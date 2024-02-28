曼聯主帥坦赫格力撐安東尼戰勝歸來　點出一優點無人可比卻遭質疑

曼聯將會當地時間周三晚出戰英格蘭足總盃第五圈，作客諾定咸森林。曼聯領隊坦赫格在周二出席賽前記者會，反擊球評人加歷查的批評，指對方部分意見主觀，僅對上場對富咸的頭半小時說得有道理。此外，坦赫格繼續信任巴西翼鋒安東尼，聲稱未見過有球員頭10碼的起跑速度快過安東尼。



對於安東尼近期失去正選，狀態低迷，坦赫格仍然支持他。這位荷蘭籍的曼聯主帥說：「安東尼，我一直長時間支持他。我清楚他的能力，他有很強的實力。當他發揮出以前我所知的表現時，他是無人可擋的。沒有後衛可以守得住他，因為他是其中一位頭10碼速度最快的球員。」

坦赫格對安東尼的未來充滿信心，續說：「我肯定他是一位堅毅及有種的球員，他會戰勝歸來的。」

坦赫格認為安東尼頭10碼速度無人可擋，但說法遭到記者一而再質疑。（路透社）

對於安東尼頭10碼速度最快，有記者表示質疑，因為加盟曼聯後鮮見他用速度過人，更向坦赫格直言安東尼打翼鋒其中一個弱點正是速度。坦赫格堅持對安東尼速度高的看法，他說：「我留意得到的，或者只是他沒有表現出來。」

記者再質疑，不明白為何安東尼表現不到速度出來，更認為這位兩年前以8600萬鎊加盟的巴西翼鋒今季踢出來不但不快，還有點慢。坦赫格再解釋：「我認為對阿仙奴及愛華頓的入球，證明了他的速度非常快。故此我才說，只鬥頭10碼，沒有球員比安東尼跑得快。」

坦赫格仍對安東尼投信心一票。（Getty Images）

曼聯在上周末的英超以1：2不敵富咸，在英國足球節目《周一足球之夜》中，主持人加歷查批評坦赫格的戰術，指出曼聯的陣型斷成兩截，前場高位壓迫，後場就低位防守。

對於加歷查的批評，坦赫格回應：「首先，有些分析員非常客觀，提出非常好的建議，有些則是非常主觀的。加歷查是其中之一。從頭開始，他就批評，去表達他的觀點。或者頭半小時，他有點道理的。富咸的中場部署令我們驚訝，我們不得不去解決。在半小時後，我們找到解決方法了。」

坦赫格不滿曼聯上場對富咸的防守表現，更指出左側防守在頭半小時多次出事。他說：「我知道足球員不是機械人，有些他們會遇到狀態差的日子。不過，這樣的表現是不可接受的，我們必須做得更好。不過，在之前幾周的比賽，我們其實踢得很好。」