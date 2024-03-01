意甲｜普巴未能通過藥檢被罰停賽4年　曼聯舊隊友網上聲援

法國球星保羅普巴（Paul Pogba，又譯博格巴）早前捲入禁藥醜聞，今季首場意甲後接受藥檢，樣本對睪固酮呈陽性反應。意大利國家反禁藥法庭日前宣布，這名法國中場被罰停賽4年，普巴得知判決後隨即在社交網站呼冤，表明將會上訴。



（資料圖片／Getty Images）

上年8月上演的意甲揭幕戰，祖雲達斯3球擊敗烏甸尼斯，中場保羅普巴先列後備，未有落場，賽後這名法國中場隨機抽中接受藥檢，樣本中被發現有違規物質非內源性睪固酮代謝物，其後呈交的B樣本，同樣對睪固酮呈陽性反應。

意大利國家反禁藥法庭宣布，判定普巴服用禁藥，被罰停賽4年，對於今年30歲的普巴來說，足球生涯亮起警號，隨時提早掛靴。

普巴樣本B藥檢再「肥佬」面臨停賽2至4年 堅持清白只是誤服禁藥

祖雲達斯中場保羅普巴藥檢「肥佬」 最重被罰停賽4年

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普巴隨後透過社交網站發文呼冤，直指有關方面的判決是錯誤的，「我感到傷心﹑震驚﹑心碎，因為我在足球生涯一手建立的，就此被奪去一切，我完全沒有服用過相關違規的藥物。作為一名職業運動員，我絕對不會服藥或者其他作弊的方法提升運動表現。」普巴強調自己是清白的，並直言將會向國際體育仲裁法庭（The Court of Arbitration for Sport，CAS）提出上訴。

普巴在社交網站的長文，至今13小時已獲得超過158萬人讚好，而且兩名曼聯舊隊友哈利馬古尼及般奴費南迪斯亦有留言，支持普巴。