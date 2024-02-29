沙特聯｜C朗因不雅動作被罰停賽兼罰款　傳發聲明辯護：沒有不敬

撰文：陳旭暉
出版：更新：

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）日前對艾沙比一仗，向觀眾疑似做出不雅動作，艾沙比更向賽會投訴，沙特聯賽方面宣布這名葡萄牙球星被罰停賽1場及罰款1萬沙特幣。沙特媒體《Al-Riyadiya》指C朗向紀律部門發聲明回應，澄清沒有任何不敬的意思，並指動作「在歐洲已經習慣」。

C朗拿度身陷不雅動作風波，有傳會因此被罰停賽。（Getty Images）

當地時間周日（25日），C朗代表的艾納斯作客以3：2擊敗艾沙比，有報道指主場球迷不斷向這名葡萄牙球星高喊死敵美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）名字挑釁，疑引來C朗以不雅動作反擊。

沙特聯賽紀律委員會宣布，C朗拿度因為不雅動作而被罰停賽1場及罰款1萬沙特幣（即約20874港元），C朗同時需要向艾沙比支付2萬沙特幣的罰款，而以上處罰不得上訴，換言之C朗將會缺陣下輪對哈森姆（Al Hazem）的聯賽。

C朗對「美斯球迷」作不雅手勢反擊　沙特傳媒：停賽兩場兼罰錢沙特聯｜C朗領艾納斯作客贏波　爭議動作回應球迷「美斯挑釁」

沙特媒體《Al-Riyadiya》報道指，C朗已向紀律部門發出聲明為今次事件辯護：「我尊重所有球會……那個動作表達了力量和勝利，而且這並不可恥，我們在歐洲已經習慣了。」

從艾納斯官方發布的訓練影片，可以見到C朗有參與球隊訓練，他本人也在Instagram貼出訓練照片，看起來春風滿面，似乎未有被今次事件影響。

亞冠盃｜C朗拿度率艾納斯小勝　入球兼新慶祝動作賀生涯里程碑美斯無出場｜C朗訪韓無披甲　球迷「情緒低落」成功回水有實例美斯無出場｜C朗因傷押後深圳兩場表演賽　主辦退款﹑賠償顯誠意美斯無出場｜兩大球王東來同變箭靶　C朗2019年訪韓被轟「騙子」國足｜武磊第四度獲中國金球獎　坦承國足水平下降：不是亞洲二流阿甲門將救波引發「時空錯亂」？1秒畫面引發球迷激辯｜足球熱話英聯賽盃｜車路士失冠加利尼維利落井下石　普捷天奴反擊：不公平「誰過你你就踢他！」內地U10教練教唆犯規遭全國停賽一年｜足球
足球
足球熱話
C朗拿度
沙特聯賽
艾納斯
美斯（Lionel Messi）