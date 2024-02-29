沙特聯｜C朗因不雅動作被罰停賽兼罰款　傳發聲明辯護：沒有不敬

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）日前對艾沙比一仗，向觀眾疑似做出不雅動作，艾沙比更向賽會投訴，沙特聯賽方面宣布這名葡萄牙球星被罰停賽1場及罰款1萬沙特幣。沙特媒體《Al-Riyadiya》指C朗向紀律部門發聲明回應，澄清沒有任何不敬的意思，並指動作「在歐洲已經習慣」。



C朗拿度身陷不雅動作風波，有傳會因此被罰停賽。（Getty Images）

當地時間周日（25日），C朗代表的艾納斯作客以3：2擊敗艾沙比，有報道指主場球迷不斷向這名葡萄牙球星高喊死敵美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）名字挑釁，疑引來C朗以不雅動作反擊。

沙特聯賽紀律委員會宣布，C朗拿度因為不雅動作而被罰停賽1場及罰款1萬沙特幣（即約20874港元），C朗同時需要向艾沙比支付2萬沙特幣的罰款，而以上處罰不得上訴，換言之C朗將會缺陣下輪對哈森姆（Al Hazem）的聯賽。

沙特媒體《Al-Riyadiya》報道指，C朗已向紀律部門發出聲明為今次事件辯護：「我尊重所有球會……那個動作表達了力量和勝利，而且這並不可恥，我們在歐洲已經習慣了。」

從艾納斯官方發布的訓練影片，可以見到C朗有參與球隊訓練，他本人也在Instagram貼出訓練照片，看起來春風滿面，似乎未有被今次事件影響。