足球專題︱2024夏天主帥音樂椅啟動　一文睇清邊隊想要邊個領隊

高普季尾離開利物浦，拜仁慕尼黑與杜慈今年夏天提早分道揚鑣，沙維同樣即將告別巴塞隆拿，拉傑夫入主曼聯後雄心壯志清洗球會管理層，坦赫格帥位恐難保，連3年未執教的施丹亦突然自稱：「準備好再次執教」。

近期歐洲球壇持續出現有關主帥人選變動的消息，一時之間信息量太豐富，實在難以消化。最震撼一宗當然是帶領紅軍逾8年的高普宣布季尾離任，沙比阿朗素成為接任大熱人選，不過當杜慈同樣季尾離開拜仁，一切又變得不確定。沙比阿朗素只得一個，花落誰家目前難料，主帥位置實在太過重要，人選定必經過仔細考量，來讓我們綜合一下有易帥需要的大球會，來季心目中的領軍人選。



高普實在太重要，「誰能代替你地位？」（Getty Images）

利物浦來季領隊人選



首選：沙比阿朗素

次選：阿莫林（Ruben Amorim）

其他人選：迪沙比、拿高士文



1. 利物浦——無法取代的高普

高普不止充滿個人魅力，也帶來表現、成績與獎盃，他自2015年10月接掌紅軍，一步步領軍重返高峰，贏盡歐聯、英超以至本土和歐洲各大獎盃，也多次跟哥迪奧拿帶領的曼城展開精彩的英超爭冠戰。

剛過去的聯賽盃決賽，正好是高普領軍優點的最佳示範：多員主力受傷之下，利物浦仍能與車路士踢得平分秋色，後段放手一博接連派出青年軍小將，最終加時1：0勝出捧盃，盡顯他的膽識、戰術素養與功力和對球員以至教練團隊的信任。

沙比阿朗素會否以主帥身份重返晏菲路？（Getty Images）

從歷史角度來看，這樣的領隊根本無法取代。曼聯在費格遜2013年退休後浮浮沉沉至今，阿仙奴亦在雲格離任後，經過數年時間才漸漸重回正軌，利物浦到底要由誰接替高普，絕對是個難題。不過突然之間，卻出現一個清晰的「答案」——沙比阿朗素。

曾經效力利物浦的沙比阿朗素，2022年10月在利華古遜才首度成為一隊主帥，當時利華古遜在8場聯賽後排德甲尾二。沙比帶隊後利華古遜表現脫胎換骨，最終在德甲得第六名，歐霸亦殺入四強。今季利華古遜表現更上層樓，持續力壓拜仁穩坐榜首位置，令他一躍成為球壇最受注目的少帥之一，被視為下一個「超級教練」。

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沙比的抉擇

沙比面前有一堆筍工任他選擇，利物浦和拜仁他都曾經效力，下季會不會從中二選一？然而利華古遜體育總監Simon Rolfes很有信心沙比來季將會留隊，「我可以肯定（沙比來季留隊），一來是合約狀況，另外就是他和家人在這裏感覺舒服。他知道在球會擁有什麼，也有一支非常好的球隊，明年我們的前景很好，而且球隊內不會有任何動盪。」

沙比阿朗素去年才跟利華古遜續約至2026年夏天，但德國《圖片報》早前報道指出，沙比跟球會合約中有一條款，讓他可選擇在季尾加盟其中一間他曾效力的球會利物浦、拜仁慕尼黑或皇家馬德里。由於皇馬去年底才剛與安察洛堤續約，因此外界估計沙比很大機會在利物浦和拜仁之間取捨，當然亦不能排除他選擇留在利華古遜的可能。

如何不是沙比，人選很可能爆冷？

沙比阿朗素只得一個，就算不計其他大球會向他招手，他大可選擇拜仁或留在利華古遜，畢竟他目前和家人在德國生活舒適愜意。利物浦當然不會沒有其他領隊人選，白禮頓領隊迪沙比便是其中一個理想人選，他接替樸達領軍以來成績突出，上季助球隊獲得球會創會以來在頂級聯賽最高排名並首度取得歐戰資格。此外他的戰術部署亦自成一格，上季屢次令利物浦吃盡苦頭，頗有「高普剋星」味道。

離開拜仁後，接掌德國國家隊的「少帥」拿高士文，亦被指為紅軍新帥另一人選，他跟德國隊的合約僅到2024年7月底，時間上剛好可緊接。可是比起迪沙比或拿高士文，利物浦的次選人物被指為士砵亭主帥阿莫林（Ruben Amorim）。英國《獨立報》日前報道，假如沙比阿朗素拒絕利物浦，紅軍會轉向阿莫林招手。這位葡萄牙教頭尚未到40歲已累積6年領軍經驗，他在2020年起執教士砵亭，在賓菲加和波圖雄霸葡超之下仍能領軍重拾輝煌，同樣開始受到豪門球會注意。他的名氣在眾人之下，最終會否「爆冷」當上紅軍下任主帥？

無論利物浦新帥是誰，唯一肯定的是人選會相對年輕。沙比阿朗素42歲、迪沙比44歲、阿莫林39歲、拿高士文36歲，他們都具備足夠魄力推展球隊未來發展大計。

杜慈離任後，誰可接下拜仁火棒？（Getty Images）

拜仁慕尼黑來季領隊人選



首選：沙比阿朗素

次選：菲力克、迪沙比

其他人選：施丹、摩連奴、干地



2. 拜仁慕尼黑——「少帥墳墓」誰願接手？

拜仁慕尼黑大部分時間壟斷德甲，到拜仁執教的雙面刃，好的方面是可輕鬆「擦亮」CV，壞的方面就是缺乏挑戰性，或者應該說，以拜仁擁有的資源，在競賽層面挑戰程度不高，具挑戰的從來都是賽場以外的辦公室政治。拜仁選帥，處理人事能力或許較執教能力更重要，自從哥迪奧拿2016年離隊以來，沒有一位主帥能完整領軍兩季（當然菲力克是獲德國國家隊垂青而離隊），多少反映更衣室缺乏可持續性。

跟利物浦一樣，拜仁盛傳首選接任主帥為沙比阿朗素。以拜仁的財力和條件，沙比選擇拜仁的機會不低，問題是，只有一年一隊執教經驗的沙比，哪怕擁有名宿光環，是否已有足夠實力掌控拜仁桀驁不馴的更衣室？是否有足夠政治手腕與拜仁高層周旋？曾經備受期待的尼高高華、拿高士文以至杜慈均先後「敗走」，如沙比第二份工便到拜仁，又是否明智？

菲力克會否重返拜仁？（Getty Images）

誰可統領拜仁？

沙比阿朗素是個聰明人，亦曾效力拜仁，上述難處他豈會不知？他是否接受這巨大挑戰是個未知數，假如他不去拜仁，德甲班霸的另一大選擇當然「回收」被德國國家隊辭退的菲力克，近日亦傳出他們對白禮頓領隊迪沙比有興趣。

拜仁近年成為「少帥墳墓」，因此傳聞中的新帥人選還有施丹、摩連奴和干地三位氣場強大的功勳名帥。

擁有名宿光環的沙維，亦在季尾離開巴塞隆拿。（Getty Images）

巴塞隆拿來季領隊人選



首選：菲力克

其他人選：安歷基、迪沙比、施蒙尼恩沙基、杜慈



3. 巴塞隆拿——新帥大熱竟是他

巴塞隆拿近年因為財政問題，影響到男子隊轉會收購和場內表現。擁有名宿光環的沙維歸隊執教，即使上季領軍再度西甲封王，但在歐戰仍缺乏競爭力，連續兩季由歐聯跌落歐霸，亦未能捧盃。今季總算能在歐聯出線16強，12月至1月期間吃下多場敗仗，包括西班牙超級盃大敗予皇家馬德里，西班牙盃8強不敵畢爾包。1月底在魯營3：5負維拉利爾後，巴塞在西甲落後榜首的皇馬10分，意興闌珊的沙維隨即宣布季尾離開球會。

對於下任主帥，沙維認為對方「必須擁有巴塞DNA」。可是有此條件而又可自由接任的人選，市場上目前似乎沒有。相對利物浦和拜仁的目標明確，巴塞下任主帥目前仍如在迷霧之中。參考各大博彩公司賠率，現時頂頭大熱卻是一點巴塞DNA也沒有的前德國和拜仁主帥菲力克。巴塞想找德國人的理由，被指是他跟巴塞陣中兩大星將羅拔利雲度夫斯基和根度簡關係良好。菲力克從未在西班牙效力或教波，單是這個原因便被捧成巴塞新帥大熱，似乎有點牽強，亦可側面說明巴塞或尚未有心水人選。

曾效力及執教巴塞的安歷基，是球迷心目中的接任首選，也是傳聞中唯一的西班牙人，他跟巴黎聖日耳門的合約2025年夏天才屆滿。其餘傳聞人選包括杜慈和迪沙比，《都靈體育報》近日報道巴塞同時正在考慮國際米蘭教頭施蒙尼恩沙基，他跟國米合約同樣到2025年夏天。

坦赫格在曼聯的日子已到盡頭？（Getty Images）

曼聯來季領隊人選



首選：施丹

次選：樸達

其他人選：盧柏迪古、杜慈、施蒙尼恩沙基、阿莫林、迪沙比



4. 曼聯——坦赫格末日到了？

跟利物浦、拜仁和巴塞三隊今夏帥位確定空懸不同，曼聯領隊坦赫格的前途至今尚未有定案。荷蘭教頭帶領紅魔首季便獲得聯賽亞季和聯賽盃，更衣室樹立強硬作風以至清洗C朗一事，亦帶來一番新氣象，不過當蜜月期完結過後，球隊今季表現打回原形。即使受到近季教訓，相信不會再在季中易帥，但拉傑夫（Jim Ratcliffe）入股曼聯並掌管紅魔足球部門後，立即換過管理層班底，如曼聯戰績持續未有改善，坦赫格被撤換似乎只是時間問題。

正在這個時間點，3年未有執教的前皇馬主帥施丹突然現身，並表示「我已準備好執教」，同一天法國足球網站《Foot Mercato》指出，施丹是「拉傑夫夢想中的曼聯主帥人選」。施丹會否真的執教曼聯，一切視乎法國傳奇中場的想法，始終他在離開皇馬後，對他有興趣的球會不少，惟他似乎對工作選擇極為挑剔，寧缺不濫，曾盛傳他是接任法國國家隊主帥的人選，法國最終卻跟迪甘斯續約。

在施丹忽然彈出前，曼聯下任主帥大熱是前車路士和白禮頓領隊樸達。英國《太陽報》去年12月報道樸達曾跟拉傑夫會面，指出如曼聯戰績不理想，將以樸達取代坦赫格云云。不過正如球員轉會傳聞，與曼聯相關的新帥消息同樣既多且亂，亦沒有方向，曾執教西班牙國家隊、皇馬和狼隊的盧柏迪古、杜慈、施蒙尼恩沙基、阿莫林和迪沙比等均被指「獲曼聯看中」。