石硤尾公園球場龍門框斷開　兩比賽被逼腰斬　場地非首次「出事」

兩場足總旗下香港超級青年聯賽賽事，原定今（1日）晚於石硤尾公園人造草足球場舉行，然而在比賽前球證檢查龍門框後，發現有一個龍門框斷開，令比賽腰斬。



石硤尾公園足球場龍門框斷開。（網上圖片）

從網上流傳的相片可見，該龍門框楣角與門柱間原本由一塊疑似鐵片支撐，可運用螺絲將兩者砌合，惟相信螺絲在使用過程中「不翼而飛」，令龍門框正常無法使用。

在場地職員無法及時維修，且沒有後備龍門框下，由理文U16對東方U16，與及理文U18鬥東方U18的比賽最終都腰斬。

足總宣布將兩場今晚在該場地的比賽腰斬。（網上截圖）

石硤尾公園足球場並非第一次「出事」，2022年12月的「港九區D1中學校際足球比賽」決賽，場地職員在比賽未完場下突然灑水，令比賽提早結束，球員在水中以互射12碼分勝負。

當時康文署表示因比賽逾時，場地職員一方面同意賽事繼續，但無關閉預定自動灑水系統，認為此安排並不合理，並指已告誡有關職員，並對事件及受影響人士表示歉意。

而本地足球場也曾發生不少「離奇」龍門框事件，包括2021年3月，青衣東北公園足球場的兩邊龍門框高度不一、相差超過10厘米，令兩場女足甲組賽事延期；而同月在蒲崗村道公園人造草球場，便因有龍門框傾斜，足總以安全問題為由將部份男子丙組賽事延期。