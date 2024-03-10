英超｜阿仙奴門將難得上陣卻演超低級失誤　隊友合力成就美滿結局

阿仙奴周日凌晨（10日）在英超主場對賓福特，驚險以2：1獲勝，最搶眼的除了奠勝的夏維斯，必定是久未在英超正選的門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）。



阿仙奴在英超多數以大衛拉耶（David Raya）擔任正選門將，但由於此子是「兵工廠」從賓福特以先借後買的形式簽入，今仗他因借用條款限制而未能倒戈上陣，此前14場英超都坐後備的蘭斯達爾，因而獲得正選機會。

蘭斯達爾早段的表演機會不多，阿仙奴也由迪格蘭賴斯（Declan Rice，又譯：迪勤懷斯）入球領先1：0，未料最大考驗出現在上半場補時階段，這位門將接獲隊友回傳，但在猶豫是否大腳踢上前時，賓福特球員已前來壓逼，結果蘭斯達爾起腳踢走皮球時，皮球省中賓福特的尤尼韋沙反彈入網，助賓福特追成1：1。

蘭斯達爾失誤後一臉沮喪，但隊友立刻上前鼓勵。（Getty Images）

在難得的英超上陣機會，蘭斯達爾本應好好表現自己，未料卻出現如此嚴重的失誤，他立刻顯得非常失落，但身邊隊友沒有因而對他白眼，加比爾馬加希斯立刻上前用力拍拍蘭斯達爾心口，着他收拾心情繼續集中精神比賽。

蘭斯達爾換邊後，沒有再顯得「慌失失」，更在54分鐘飛身躍起救出了東尼的超遠程射門，令阿仙奴未致多失，最終更由夏維斯的頭槌以2：1驚險獲勝，全取3分後繼續與曼城和利物浦爭奪冠軍。夏維斯入球後，蘭斯達爾相當激動地慶祝，又將雙手放在耳邊，似乎一瞬間壓力盡消；最後還與鼓勵他的加比爾馬加希斯相擁。

蘭斯達爾慶祝球隊贏波。（Getty Images）

阿仙奴主帥阿迪達賽後談到蘭斯達爾也大讚：「很為他開心，他完全展現了自己的個性，就是一個很有勇氣、很有決心的人。」

阿迪達強調，「失誤是足球的其中一部份，重點是在犯錯後如何反應，這對守門員來說是特別困難的，但他（蘭斯達爾）很出色，我對此當然不感到意外，因為整支球隊、整個球場的人都支持着他，他以表現贏得了大家的尊重和欣賞。」對於最後一刻贏波，阿迪達認為也跟蘭斯達爾有關：「我們想為他而贏。」