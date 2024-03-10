德甲｜拜仁慕尼黑8：1大勝緬恩斯　哈利卡尼今季第4次「戴帽」

德甲班霸拜仁慕尼黑近來不時失分，已落後榜首的利華古遜10分，今仗返回主場對緬恩斯不容再失，英格蘭隊長哈利卡尼再度發威，連中三元，領拜仁大炒緬恩斯8：1，暫時收窄與利華古遜的差距。



自從拜仁慕尼黑在關鍵的榜首大戰不敵利華古遜後，球隊在德甲的狀態變得飄忽，連同該仗錄得1勝1和2負，與利華古遜的差距拉開至10分，加上主帥杜慈提早宣布完季後離任，拜仁可謂內憂外患。

拜仁慕尼黑今仗主場鬥緬恩斯已沒有失分的空間，僅13分鐘憑哈利卡尼先開紀錄，這名英軍尖刀隨後頭槌有機會再添紀錄，中柱彈出後由哥列斯卡補中，即使緬恩斯由拿迪安阿美利世界波追成1：2，但哈利卡尼上半場補時階段接應長傳，近門一控一射建功，梅開二度，射成3：1。

哥列斯卡貢獻兩入球及兩助攻。（路透社）

拜仁慕尼黑換邊後沒有「收油」，湯馬士梅拿初段撞射得手，加上穆斯亞拿及基拿比各建一功，65分鐘遙遙領先至6：1，哈利卡尼70分鐘頭槌補中，完成帽子戲法，哥列斯卡補時階段「埋齋」，最終以8：1狂數緬恩斯，暫時與利華古遜的差距收窄至7分。

哈利卡尼今季初戰德甲，入球停不了，成為史上首人初戰德甲交出4次連中三元，以及以30球追平地標球季的入球紀錄，似乎破紀錄只是時間問題。