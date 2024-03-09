F1．沙特站｜法拉利18歲新人替補抱恙辛斯　遭師兄咸美頓絕殺出局

2024年的F1（一級方程式）賽季維持上年的原班人馬，在沙特阿拉伯站卻出現新臉孔，法拉利車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）因盲腸炎缺陣，「躍馬」決定由18歲的英國小將奧利華貝文（Oliver Bearman）補上。

貝文臨危受命，迎來F1的第一次，即使如此表現絕不失禮，沙特站排位賽與前十僅差0.036秒，第二節末段遭英國「大師兄」咸美頓（Lewis Hamilton）淘汰，這名來年加盟法拉利的車手笑言：「佢（貝文）做得好好，差啲淘汰埋我！」



因為齋戒月的關係，F1開季連續兩站在周六上演正賽，早在今周四（7日）的兩節練習，法拉利車手辛斯即使順利完成，卻飽受肚痛之苦，他直言是「在戰車最艱苦的一天」。以為胃痛，原來是盲腸炎，需要緊急接受手術，篤定無緣餘下的沙特阿拉伯站賽事。

辛斯因盲腸炎無緣沙特站賽事。（Getty Images）

法拉利宣布，由18歲的英國小將奧利華貝文臨時頂上，這名2005年出生的車手誕生當天，當年的F1正是由艾朗素領先車手榜，18年後兩人竟然有機會賽道上對碰。奧利華貝文以18歲10個月1天之齡，成為F1史上第三年輕的車手，僅次韋斯達賓及史杜爾。

今年角逐F2的奧利華貝文，上年曾經代表哈斯在墨西哥站及阿布札比站練習賽登場，一個千載難逢的機會突然降臨，在沙特站坐上法拉利戰車首度征戰F1。

首度坐上F1戰車，貝文笑容滿面。（Getty Images）

貝文由F2的「3號仔」變成F1的38號，這名英國小將臨危受命，在沙特站排位賽前只得一節練習，但貝文的表現並不失禮，順利打入第二節，更有望躋身前十，造出1分28.642秒，末段被來季轉投法拉利的咸美頓超越，僅以0.036秒之差無緣Q3。

駕駛這架SF24戰車僅一天，貝文能夠造出有威脅的時間，甚有交代。作為車手，貝文當然對自己有更高的要求，「我知道我們戰車的實力，足以躋身Q3，所以如今有一點失望，但我知道數天後回想，這一定是值得自豪的一刻。」

貝文首次出戰F1並不失禮。（路透社）

貝文地標表現佳 韋少﹑咸美頓齊讚

奧利華貝文的出現，彷彿激活了整個沙特站，不單止車迷，連一眾車手都十分關注這名小師弟。差點被貝文淘汰﹑來季加盟法拉利的咸美頓，對這名同鄉小將讚不絕口，「他（貝文）做得非常好，好到差點淘汰我！突然間在第三節練習接手，並且交出這種超強的表現，足以證明他的天賦，當年我18歲還在駕駛F3。」

紅牛世界冠軍韋斯達賓與咸美頓口徑一致，初次登場即交出如此高水平並不容易，「首次出戰（F1），駕駛一架新車就獲得第11位起步，距離頭位大約0.6秒（第二節），我認為已經超出大家對他的預期，車房所有人都替他非常高興。」

18歲的奧利華貝文臨危受命，獲得不少好評。（Getty Images）