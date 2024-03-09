羽毛球．法國賽｜「女單F4」齊闖4強　戴資穎激戰安洗瑩送好局

安洗瑩﹑戴資穎﹑山口茜及陳雨菲被合稱為當代羽毛球的「女單F4」，過往曾多次包辦4強，今周上演的法國羽毛球公開賽，「女單F4」終於合體，4強聚首。

戴資穎與安洗瑩爭奪決賽席位，「小戴」追成平手後，決勝局一度領先20：16，可惜未能把握4個決勝分，結果斷送好局，無緣決賽，這名台灣球后賽後坦言，今仗或許決心不夠。



戴資穎15度鬥安洗瑩。（Getty Images）

戴資穎與安洗瑩第15次碰頭，過往曾經出現戴資穎的年終賽絕地反勝，二人交手精彩可期。首局兩人初段分數緊咬，「小戴」卻突然連輸10分，以12：21先輸一局。戴資穎次局大部分時間領先，即使中段曾被追成14：14平手，小戴仍然以21：17扳回一城。

戰至決勝局，戴資穎同樣佔優，末段以20：16領先，距離決賽只差一分，但安洗瑩未有放棄，連環化解4個決勝分，更變成落後20：21。戴資穎最後一分十分有耐性，對拉多板令安洗瑩使出飛身救波，惟最後一板落點太盡出界，小戴斷送好局，力戰66分鐘無緣決賽。

戴資穎由贏變輸，賽後心有不甘，「決勝局未能將優勢轉化為勝利，或許是我每一分不夠決心，她（安洗瑩）是個非常難纏的對手。」安洗瑩賽後坦言，她早以為自己要吞敗。

安洗瑩直言以為今仗落敗了。（Getty Images）

中國球手陳雨菲力戰92分鐘，勇挫印度的仙杜闖4強，賽後透露自己的腳掌彷彿着火一樣，陳雨菲與山口茜對壘，同樣是一場激戰，可惜陳雨菲最終以15：21﹑21：18及20：22落敗。