英超｜曼聯主場2：0輕取愛華頓　加拿祖兩博12碼做功臣

曼聯在上輪打吡戰以1：3不敵曼城，主帥坦赫格堅稱「雙方差距不大」，坦帥身體力行，以行動表示信任麾下，派出與上仗相同的陣容應戰，奧脫福主場鬥愛華頓，而曾效力「紅魔鬼」及「拖肥」的名宿朗尼，今仗亦有現身奧脫福。



曾效力曼聯及愛華頓的朗尼現身奧脫福。（Getty Images）

即使曼聯現時落後第4位的阿士東維拉11分，曼聯主帥坦赫格近日再三強調，依然有望衝擊歐聯席位，今仗主場對愛華頓不容有失。坦赫格派出與上仗對曼城相同的陣容，連迪路夫繼續串演左閘，日前獲得2月最佳球員的凱倫，仍然未能披甲，由拉舒福特掛帥。

曼聯今仗有個好開始，愛華頓隊長達高斯基禁區內侵犯加拿祖，球證賀柏直指12碼點，並由般奴費南迪斯操刀，射向比克福特的左下角，剛好在這名愛華頓門將的手邊入網，曼聯12分鐘先開紀錄。縱然曼聯取得領先，愛華頓形勢仍然不錯，製造不少具威脅的埋門，惟未能攻破曼聯大門。

般奴操刀12碼為曼聯開紀錄。（Getty Images）

加拿祖的活力為「拖肥」帶來不少麻煩，其中一次在禁區外博得犯規，般奴罰球直射，比克福特僅僅撲出。這名阿根廷新星隨後中路突破，連過兩關後，被葛菲特踢跌，球證賀柏再吹罰12碼，亦是英超史上首人單場兩次博得12碼。今次由拉舒福特操刀中鵠，一同慶祝的達洛治更把手指放在「福仔」頭上，扮成對方的招牌慶祝動作，曼聯36分鐘拉開至兩球領先。

加拿祖上半場表現活躍，兩度博得12碼。（Getty Images）

挾兩球優勢的曼聯，下半場主導戰局，愛華頓其後換入卡維特利雲等球員增強攻力，嘗試挽回敗局，曼聯門將奧拿拿今仗表現穩健，多次撲出對方的埋門，結果兩軍下半場未有改寫紀錄，曼聯以兩球淨勝愛華頓，全取3分，以47分續居第6位。

曼聯門將奧拿拿表現穩健，錄得6個撲救力保不失。（路透社）

曼聯正選陣容：



門將：24奧拿拿

後衛：20達洛治﹑19華拉尼﹑35伊雲斯﹑2連迪路夫

防守中場：37高比馬恩奴﹑18卡斯米路

中場：8般奴費南迪斯﹑39麥湯米尼﹑17加拿祖

前鋒：10拉舒福特



愛華頓正選陣容：



門將：1比克福特

後衛：22賓葛菲特﹑6達高斯基﹑32班夫韋迪﹑19米高蘭高

中場：11積夏里遜﹑8阿馬度奧拿拿﹑37占士加拿﹑7麥尼爾

進攻中場：16杜哥利

前鋒：14比圖

