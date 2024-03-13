旅英台女遇電騙損失24萬　詐騙集團冒充公安兼發「香港廉署公文」

台媒中央社13日報道，不少旅英台灣人遭到假冒的大陸官員與公安詐騙，損失慘重。其中更有詐騙集團成員向受害者展示偽造的香港廉政公署「公文」等文件，文件上有受害者正確的個人資料，還有受害者的大頭照等，可謂幾可亂真，該受害者最終損失約2萬4000英鎊（折合約24萬港元）。



不少旅英台灣人遭到假冒的大陸官員與公安詐騙，損失慘重。（資料圖片）

報道指，去年夏天有一位旅英台人曾向駐英國台北代表處陳述自身遭遇，這位黃小姐（化名）不僅遭遇假大陸公安，還有假冒的中國大使館官員及大陸檢察官。

為取信於黃小姐，詐騙集團向她出示偽造的「引渡令」、香港廉政公署監管調查執行書等「公文」，文件上不僅有黃小姐正確無誤的個人資料，還有她的大頭照，且文件格式、用字遣詞及用印，可謂幾可亂真。

此外，詐騙集團宣稱的公安和檢察官姓名，以及相關執法單位聯絡方式，在網絡確實都查得到且吻合，這更讓黃小姐不疑有他。黃小姐總計損失約2萬4000英鎊（折合約24萬港元）。

赴英國度假打工遭詐騙損失近6萬英鎊

另一名年約30歲的旅英台人李小姐（化名）去年到英國度假打工，數月後接獲詐騙集團來電，對方自稱是大陸公安，宣稱李小姐的個人和銀行資料涉入大規模金融詐騙案。

假公安以辦案所需為由，要求李小姐提供護照等個人資料。擔心喪失英國居留資格的李小姐心慌意亂，對假公安有求必應，陸續提供多項資料。

幾天後，李小姐開始接到號稱發自英國「皇家郵政」（Royal Mail）的短訊，通知她有人以她的名義在網絡上進行交易、包裹即將送出。李小姐誤認為這就是她「犯罪」的證據。假公安再度來電，要她配合調查並賠償被害人，她才有可能爭取緩刑，否則她將被逮捕並引渡至大陸受審。

李小姐其後按指示匯款，陸續匯出近6萬英鎊（折合約60萬港元）。由於資金不足，李小姐還被迫假借不同理由，請求父母資助。假公安更宣稱，依法有權監控李小姐的行動，要求李小姐在手機裝設監控軟件。李小姐就這樣每天被24小時監控約兩個月。最後，假公安還要求李小姐寫「悔過書」並簽名蓋手印。