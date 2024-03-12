有片｜網紅草泥馬接詐騙電話只會回應一字　逼到騙徒崩潰狂罵

吉林省有一隻網紅羊駝「肉串」接聽詐騙電話，主人把影片分享後，吸引1.5萬人按讚外加留言。



內容是「肉串」跟詐騙集團成員對話，一直回應「嗯、嗯」，讓對方以為上鉤了。

最終結尾神翻轉，詐騙集團覺得不對勁，狂罵你只會嗯嗯嗯嗎？殊不知自己跟一隻羊駝對罵，笑翻內地網友。

點圖放大看看「肉串」與疑似騙徒的完整「對話」：

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「肉串」的主人10日在小紅書「＠羊駝神獸肉串」分享一段影片，笑翻上萬內地網友狂讚。

原來「肉串」主人發現有騷擾電話，接通後給「肉串」溝通，對方完全不知自己進入「反詐諞」模式，開始一連串爆笑對話。

對方謊稱自己是支付寶螞蟻中心客服中心的話務員，開始問：「（支付寶）帳號有正常使用嗎？能聽清楚了嗎？」只見「肉串」非常配合叫了一聲「嗯！」

這下詐騙集團成員可高興了，繼續瞎掰：「這次來電響應國家政策，通知支付寶帳號更改流程，之後會進入後台處理，開通會耽誤3到5分鐘時間。」此刻，「肉串」又叫了一聲「嗯！」，對方繼續說要發送連結給「肉串」。

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畢竟「肉串」只是一隻羊駝哪聽得懂這些話，只會一直「嗯嗯嗯！」，對方都沒有察覺異狀。

接著又要求手機登入一款會議程式做認證，「肉串」沒有出聲音，對方急了，一連問：「您好！您好！聽得見嗎？手機有使用嗎？」

「肉串」再次回覆「嗯！」，電話那頭詐騙集團成員開始不耐煩的說，「先生，你不要老是嗯嗯嗯，我說什麼，你聽得清楚嗎？你聽明白嗎？關乎您個人徵信」，此刻「肉串」主人已經笑到無法自我。

此刻，「肉串」再次回覆「嗯！」，激怒對方瞬間大罵：「你只會一個『嗯』嗎？」殊不知自己對話是一隻羊駝，根本不是人。

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整個「反詐騙」影片發上網被瘋狂轉載，網友全笑歪，紛紛留言：

「嗯嗯聲超有魔性」

「一隻羊駝戰勝狡猾的詐騙集團成員」

「冷暴力可以逼瘋一個人」

「騙子下刷到這條視頻會不會從此不幹了」

「千萬別接電信公司電話，免得一直嗯嗯會被改套餐」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】