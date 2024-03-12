現實版上流寄生族？上海女遭閨密冒充10年　親母被騙300萬終敗露

《上流寄生族》有現實版！



上海有名富家女，因與家人不和離家近10年，慘遭閨密趁機冒充，向自己媽媽索要生活費累計逾300萬人民幣，甚至還傻傻認為對方人真好，願意供她吃住。

遭冒充10年 直至母親被「榨乾」才揭發（點圖了解更多）：

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據《澎湃新聞》報導，靳靜和家裏關係不好，自2014年認識佟麗後，兩人成為好閨密，還從家中搬出與佟麗同住。

佟麗在2015年獲知靳靜男友賈某因要回老家發展提出分手後，便開始設局，先是利用賈某身份順利拿到靳靜微信帳號，跟著又假冒靳靜，與靳靜母親取得聯絡。

直到警方上門，靳靜母親才發現自己一直在微信上和「假女兒」聯絡。

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由於「假女兒」表示自己已嫁給賈某，還生了孩子，不便回家見面，為了讓女兒更好地生活，母親一直透過微信，先後轉帳300多萬元人民幣接濟女兒和女婿。

靳靜則供稱已9年時間未與賈某再見面，兩人只在QQ上保持聯絡，自己微信從2017年開始便不再使用，而是交給賈某使用，賈某似乎又把自己的微信帳號和密碼告訴佟麗，且自從2014年起她生活全部開銷，就由賈某與佟麗承擔。

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佟麗則交代，騙來的300餘萬元人民幣都用作自己的日常開銷，等到靳靜一家似乎很難再「榨出油水」時，她就向自己「男友」李先生下手，以各種理由借款達45萬元人民幣，後來二人分手，在償還6萬元人民幣後便上演「人間蒸發」。

李男不甘「人財兩失」憤而報警，終致東窗事發，揭露出這樁「案外案」，目前佟麗因涉嫌詐騙罪已被批捕。

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