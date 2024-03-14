照顧腦麻兒50年！台80歲老婦確診新冠崩潰　嘴塞千元利是悶死愛子

據台媒報道，台北市有位年近80歲劉姓劉母，長期照顧重度腦性麻痺兒子長達50年，2023年因新冠肺炎確診後，心力交瘁，連續5天輾轉難眠，決定以1萬元（新台幣，約2482港元）紅包塞進兒子的嘴裡，再以膠帶纏繞兒子口鼻後，呆坐一旁痛哭失聲，家人發現報警救人已來不及。



警方獲報前往時，劉母痛哭失聲稱，照護兒子年身心俱疲，心力交瘁下動手。辦案檢警了解老母天人交戰的心情後，，台北地檢署14日依家暴殺人罪將劉姓劉母提起公訴。



據了解，劉姓劉母（80歲）和兒子、外籍看護同住台北市松山區復興北路巷弄內1樓，兒子疑因疫苗後遺症，重度腦性麻痺，領有身心障礙證明，從小臥床無法自理生活，至今超過50個年頭，完全靠母親照料生活起居，直到近年，母親年邁，家人才雇請外籍看護幫忙。

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2023年4月間，劉母因新冠肺炎確診，一度被隔離在長庚醫院，劉母擔心兒子狀況，急著要出院，因疫情管制鬆綁，終於可以回家自主隔離後，又見到兒子也確診，反覆發燒難受，開始覺得心力交瘁，想到自己年事已高，若先離世，病兒會成為其他親人的負擔。

劉母為此煎熬5天5夜沒睡覺，決定先送兒子一程，2023年5月11日下午，先到住家附近油漆行，買了1捆膠帶，隔天早上7點多，趁外籍看護盥洗的空檔，進入兒子的房間，並將門反鎖。

劉母先拿出準備好的1萬元紅包，塞進兒子嘴裡，希望兒子「好上路」，再以手巾摀住兒子口鼻後，用膠帶層層纏繞口鼻，接著就呆坐在一旁，此時外籍看護發現劉母不見了，兒子門又反鎖，跑到外面從陽台窗戶看到，劉母在房內痛哭。

劉母的其他兒子、媳婦接到通知，趕緊報警並回家協助開門，但腦麻兒以因呼吸道阻塞引發窒息死亡不治，劉母當場自首犯行，經移送檢察官複訊後，被諭令5萬元（新台幣）交保，原本與鄰里關係交好的劉母回到家後，像是懲罰自己一樣，自囚在家，不敢出門，檢察官調查後，依家庭暴力罪殺人罪將劉姓劉母起訴。

據了解，此案件將是台北地院第10件國民法官案件。2020年台灣立法院三讀通過《國民法官法》，凡年滿23歲，在地方法院管轄區連續居住4個月以上，都可能成為國民法官，與職業法官一起參與審判。