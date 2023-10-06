鑽石山照顧者悲歌｜「官只講幾句慰問」　狄志遠促衝破三個關口

近日發生數宗家庭悲劇，涉及智障人士及照顧者遇到的困難，社褔界立法會議員狄志遠指，政府官員只說出幾句慰問說話，而沒有提出積極的改善措施，對此表示失望。



他續指大部份照顧者承受着沉重壓力，是不爭的事實，而為智障人士服務不足間題，社福也爭取多年，面對現時的照顧者及智障人士的困難和問題，政府關注度不足，服務沒有規劃，沒有績效指標（KPI）。



智障人士服務不足 照顧者壓力爆煲 個案超社工負擔

狄志遠指現時照顧者和智障人士服務有三個關口，包括智障人士服務長期不足、照顧者壓力爆煲和社工個案比例超過負擔。

他建議勞福局及教育局舉行跨局會議，完善特殊學生畢業生的跟進服務，教育局撥款特殊學校畢業生開設為期兩至三年的延展教育服務，勞褔局則按《殘疾人及康復計劃方案》建議，制定推行時間表進一步改善殘疾人士服務，並檢討現時綜合家庭中心人手，改善社工和個案比例。

針對照顧者，狄志遠建議設立以照顧者為本的地區支援中心，為照顧者提供多元服務包括情緒輔導、教育培訓等。針對智障人士服務，他建議成立殘疾人事務委員會，由政務司司長做主席，統籌和指揮個別部門工作，委員會有一半或以上是殘疾人士，建立完整支援殘疾人士的中央政策。

狄志遠強調，要清晰定義照顧者並進行統計，以了解相關服務的供求。（李宇婷攝）

強調要清晰定義照顧者 掌握服務供求

政府沒有就照顧者做統計及登記，狄志遠指要掌握供求才有基準規劃，認為有必要就照顧者進行統計。他續指照顧者的界定不夠完整，現時主要只有長者、殘疾人士和精神病患者，但未有包含到長期病患者、SEN家庭和臨終照顧者，令這些人求助無門。

至於如何增加暫托服務，狄志遠指現有資源仍可增加暫托服務，可把服務門檻和統籌降低，而熱線亦有助配對服務。